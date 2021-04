Hormoz Vasfi è finito sotto i riflettori per aver richiesto un risarcimento all’ex fidanzata Sara Croce, accusandola di averlo truffato e di essere stata con lui solo per denaro. L’uomo è un imprenditore iraniano di grande successo. Possiede molte società in tutto il mondo e pare che tra le mani abbia un vero impero. Nato in Iran nel 1963 (58 anni), è noto ai media per essere un Don Giovanni. Ha avuto relazioni con donne bellissime, modelle e personaggi dello spettacolo. In Italia ha rubato il cuore a diverse donne del jet set: l’attrice Yvonne Sciò, la showgirl Aida Yespica, Claudia Galanti, Taylor Mega, Sara Croce per citarne alcune. Una di queste donne (l’identità è avvolta nel mistero) è anche la madre dell’unico figlio dell’imprenditore, Victor.

La vicenda con Sara Croce

Sara Croce è una modella e influencer italiana. Nata nel 1998 (22 anni) a Garlasco, è conosciuta nel panorama italiano per la partecipazione a programmi quali Miss Italia, Ciao Darwin e Avanti un altro. La relazione con Hormoz Vasfi è iniziata a ottobre 2019. La showgirl racconta di un corteggiamento serrato da parte dell’imprenditore: “Mi mandava l’autista sotto casa a Garlasco, mi diceva di uscire con le mie amiche e che avrebbe pagato lui il conto, mi incoraggiava ad andare a fare un massaggio con mia mamma. Mi spediva fiori, regali. Così per un mese“. L’uomo ha anche coperto il costo di un appartamento in affitto a Milano per lei per un anno.

La relazione è andata avanti fino allo scorso giugno. I due, dopo un lockdown da “separati in casa” si sono definitivamente lasciati. A quel punto sono nati i problemi: Vasfi si è convinto che la ragazza, 35 anni più giovane, stesse con lui solo per approfittare della sua condizione economica. A quel punto ha richiesto un risarcimento di 1 milione di euro, oltre alla restituzione di tutti i regali. Tra questi, anche una lavatrice regalata alla mamma di lei e alcune cialde da caffè. La Croce, dal canto suo, ha denunciato l’uomo per stalking. Come prove ha portato gli oltre 450 messaggi vocali inviati su Whatsapp da Vasfi alla madre e allo zio di Sara.

Hormoz Vasfi, l’attuale fidanzata

Oggi il magnate è felicemente fidanzato con Valentina Bianchi, una studentessa dello IED e una professionista riconosciuta nel mondo della moda. I due stanno insieme dall’estate 2020 e si dicono innamoratissimi. Mentre lui non dispone di profili Instagram, lei posta spesso foto in compagnia di Vasfi, corredate da dediche d’amore: “Ero neve, tu mi hai fatto sciogliere”.