Michelle Hunziker e il ritorno con Eros Ramazzotti. Lui smentisce il gossip

Le notizie di gossip in questi giorni sono impazzite per la separazione tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi.

La coppia, da sempre riservatissima sulla propria vita privata, ha annunciato la fine della storia con un comunicato stampa all’Ansa.

Un silenzio che ha contribuito ad alimentare la curiosità dei fan su un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl e il suo ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker torna con Eros? Lui smentisce

Fotografata per le vie di Milano senza fede al dito, Michelle Hunziker continua a pubblicizzare i suoi prodotti sui social felice e sorridente come sempre.

Nessun riferimento alla separazione e neanche al gossip sul primo marito Eros che, secondo Dagospia, si era riavvicinato sentimentalmente alla prima moglie.

Un gossip che il cantante ha voluto smentire fin da subito.

Eros Ramazzotti ha smentito categoricamente di essere tornato insieme con Michelle e si è definito libero da ogni vincolo sentimentale.

“Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free“, ha dichiarato il cantante.

La separazione da Tomaso Trussardi

Un testo molto breve scelto per tutelare le figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6, che vivranno con la mamma Michelle.

Il gossip impazza, chiedendosi se c’entri il Covid oppure se la crisi della coppia, sposata dal 2014, abbia radici più lontane.

Gli amici più vicini parlano di un amore “bello ma anche litigarello“, come la maggior parte delle coppie.

Caratteri forti e a tratti divergenti che però hanno trovato sempre un punto di incontro.

Tutto fino a un anno e mezzo fa quando, secondo fonti vicine ai due, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono caduti in una profonda crisi, tra ripicche, silenzi e porte chiuse.

Lui visto sempre più spesso a Bergamo, lei sempre a Milano con le figlie.

Pare che la causa delle liti e della crisi sia un modo diverso di vivere, più introspettivo lui, più estroversa lei, alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni.

Nuovi interessi per la coppia

Nella vita della bella svizzera sono entrati nuovi interessi, come la pratica delle arti marziali, documentata spesso dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

Tomaso, invece, avrebbe trascorso sempre più tempo a Reggio Emilia, come brand ambassador della Motor Valley.

Un divario diventato evidente anche durante le recenti vacanze natalizie, che la coppia ha trascorso divisa.

Michelle in Alta Badia con le figlie e l’amica Serena Autieri, senza Tomaso. Pare che l’uomo abbia raggiunto la famiglia ma subito dopo i due si siano nuovamente divisi.