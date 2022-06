Guanti in nitrile: ecco quali scegliere

Quando si acquistano i guanti in nitrile scegliere tra quelli con o senza polvere dipende dalle vostre esigenze. Quelli con la polvere si indossano con più facilità, se però siete dei soggetti allergici o avete la pelle sensibile è meglio utilizzare quelli che non hanno polvere. I guanti in nitrile sono praticamente adatti per ogni utilizzo e a seconda dei vari usi li trovate in vari spessori.

