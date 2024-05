Una serata ibizenca rivoluzionaria? Albakalia

I venerati maestri mediorientali Deian e Dish Dash sono pronti a portare all’Avyca di Ibiza Albakalia, una serata autenticamente rivoluzionaria e che sarà in programma tutti i venerdì dal 28 giugno al 19 luglio 2024. Musica e condivisione all’interno in un club tutto nuovo.

Albakalia deriva dalla parola araba “Qabila”, significa “tribù” ed è molto di più di una semplice serie di feste: è un concept all’insegna dell’abbracciare l’unità nella diversità: Deian e Dish puntano a creare un’atmosfera unica, che unisca il ricco patrimonio culturale del Medio Oriente con l’epico scenario clubbing di Ibiza. Ad Albakalia la farà da padrona la musica spiccatamente tribale, all’insegna del ritmo, del groove e delle percussioni, il tutto in un’atmosfera edonistica e pastosa. Il suo design sarà misterioso ed ipnotico, ideale per catturare l’essenza di una festa tribale e vibrante, ideale per stuzzicare vista ed udito e celebrare come si deve la commistione tra arte e musica.

La colonna sonora di Albakalia sarà a cura di Deian e Dish Dash, autentici innovatori nella scena musicale mediorientale, grazie ai quali persone di ogni estrazione sociale possano riunirsi ballando e celebrando il linguaggio universale della musica.

Deian è l’autentico motore di “The Artist Network” e di “Groove On The Grass”, autentici eventi fondamentali nel panorama elettronico mediorientale, iniziative che sono diventate importanti piattaforme e trampolini di lancio per artisti nazionali ed internazionali. Dish Dash è un duo di musica elettronica composto dai fratelli Hassan e Abbas Ghazzawi, conosciuti per la loro musica che miscela nel migliore dei modi house e techno, che l’ha portata ad ottenere diversi riconoscimenti internazionali e ad avere un ruolo fondamentale per la diffusione di questo genere in Medio Oriente.

