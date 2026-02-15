Si intitola “Way of Perfection” il nuovo album dei Primaluce, uscito venerdì 13 febbraio 2026. Il disco prosegue il lavoro avviato con “Dark Mirrors”, pubblicazione che ha ricevuto attenzione a livello internazionale ed è stata indicata da critica e pubblico tra le uscite prog metal più rilevanti del 2025.

Scritto, composto e prodotto in autonomia da Stefano Primaluce, “Way of Perfection” è composto da dodici tracce e si colloca tra rock e metal progressivo, con brani che alternano passaggi tecnici e strutture articolate a sezioni più essenziali, mantenendo una linea sonora riconoscibile. All’album partecipano Falco alla voce, Andrea Rocchi alla chitarra solista, Marco Adami al basso e Michele Avella alla batteria. L’album si rivolge in particolare al pubblico seguace del progressive contemporaneo e più in generale a chi sia interessato produzioni di area rock e metal.

Stefano Primaluce ha studiato pianoforte al Conservatorio di Frosinone; la sua formazione classica ha inciso sulla scrittura armonica e sull’organizzazione dei brani. Parallelamente ha lavorato per anni nella produzione di musica elettronica, occupandosi di programmazione e sound design. Questi elementi si ritrovano nell’uso delle tastiere e nelle strutture ritmiche dell’album

Oltre al progetto Primaluce, Stefano Primaluce lavora come autore e compositore per artisti italiani e stranieri, collaborando alla scrittura e alla produzione di brani in ambiti diversi.

Way of Perfection è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su Bandcamp.

Questa la tracking list di “Way of Perfection”.

1. The Wind Remains

2. Back Into the Blue

3. The Turning of the Circle

4. Countdown at Dawn

5. Running Out of Yesterday

6. Heart of the Moment

7. When the Light Returns

8. Stand in My Name

9. Black Static Halo

10. Echoes of Tomorrow

11. In the Tides of Time

12. Where the Water Meets the Stone