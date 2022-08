Circoloco e Social Music City alla Rimini Beach Arena

Ferragosto con il meglio della musica elettronica mondiale alla Rimini Beach Arena: sabato 13 agosto 2022 arriva CircoLoco, il party ibizenco per antonomasia, domenica 14 agosto Social Music City On The Beach. Con relativi afterparty.

Sabato 13 agosto 2022 (dalle ore 16): CircoLoco è il party ibizenco per antonomasia, in programma tutti i lunedì al DC10 e che ogni volta ha code chilometriche per potervi entrare e che ha appena festeggiato il suo 23esimo con una speciale capsule collection realizzata insieme all’Adidas. On stage console Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa. Poche artiste stanno infatti avendo un impatto globale sulla musica come la coreana Peggy Gou: tra le tante gemme del suo percorso artistico, la compilation Dj Kicks! del 2019, la collana riservata soltanto ai migliori dj del pianeta. Chris e Stevie Jr Martinez (The Martinez Brothers) si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore di locali di culto newyorkesi quali il Paradise Garage: autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. A seguire afterparty al Cocoricò di Riccione con con Agents Of Time, Carlita, Cirillo, Indira Paganotto, Lala, Maceo Plex, Mathisa, Mochakk, O.Bee vs Thomas Station e Seth Troxler.

Domenica 14 agosto 2022 (dalle ore 15): Social Music City On The Beach. La line up di Social Music City On The Beach è di altissimo livello, grazie ad artisti quali Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss. Paul Kalkbrenner è qualcosa di assolutamente unico, un autentico fuoriclasse se non il fuoriclasse per antonomasia della musica elettronica; eclettico, anticonformista, provocatorio, con il suo ultimo album “Flop”, Salmo ha saputo una volta di più scardinare i connotati della scena. Loco Dice è da sempre uno dei personaggi più influenti nel panorama mondiale della house e della techno, Marco Carola è il re della techno, sempre presente nelle line up dei migliori club e festival internazionali, Armonica è un duo romagnolo che concilia al meglio personalità e attitudini opposte, Brina Knauss suona da anni in realtà di riferimento quali elrow, Tomorrowland e Watergate di Berlino. A seguire afterparty al Cocoricò di Riccione con Nina Kraviz, Idriss D, Mattia Trani, Nico Moreno, V111, Layla Benitez, Fedele, Pakkio Sans.

