Ferragosto a Jesolo con il Social Music City

Martedì 15 agosto 2023 (dalle 16 a mezzanotte e mezza) Social Music City torna a Jesolo con Armonica, Ebmath, Ilario Alicante, Marco Carola, Meduza. A seguire aftershow alla discoteca King’s di Jesolo con Ebmath e Marco Carola b2b Ilario Alicante.

Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile; sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival. I Meduza sono diventati un riferimento mondiale musicale nel 2019, con il brano “Piece Of Your Heart”: da quel momento la loro ascesa è stata inarrestabile, grazie ad altre hit e ai set in tutti i locali e festival più importanti al mondo, dall’ Hï Ibiza al Tomorrowland. È notizia di pochi giorni addietro che i Meduza siano diventati gli artisti italiani più ascoltati in assoluto su Spotify, con quasi 22 milioni di ascoltatori mensili, superando in questa specifica classifica i Måneskin.

Nato nel 2015, Social Music City ha saputo portare a Milano e nel resto d’Italia il meglio del djing mondiale, meritandosi la nomea di festival che dura un’intera estate e contribuendo alla riqualificazione di spazi urbani cittadini; in sei anni ha saputo organizzare 50 eventi, con oltre 120 artisti e più di 400mila presenze, ponendosi in prima linea nel dare il suo contributo ad un serie di tematiche quali impatto ambientale, gentrificazione e sostenibilità che richiedono sempre più risposte ed azioni concrete non più differibili.

SMC a Jesolo è una produzione SMC, Vivo Concerti, Onda, King’s e Lobby Agency

Per tutte le info di biglietteria:

www.socialmusiccity.it/events