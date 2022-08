Al Kursaal Club di Lignano è tempo di Superstar

Ad agosto al Kursaal di Lignano Sabbiadoro (Udine) è tempo di Superstar, un vero e proprio festival che inizia giovedì 4 e si conclude domenica 21 agosto 2022: 18 serate consecutive con ospiti e generi musicali elettronici per tutti i gusti.

Tra i guest in calendario spiccano gli artisti di Metempsicosi, in console al Kursaal giovedì 4 (00zicky, Franchino), giovedì 11 (Ricky Le Roy, Luca Pechino) e sabato 13 agosto (Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00zicky, Franchino, Luca Pechino), dj al centro della scena internazionale dell’elettronica come Cuartero (sabato 6 agosto), Dimmish e Santé (14 agosto) e Deborah De Luca (15 agosto), party e nomi in grado di lasciare sempre il segno come Random, Una Festa a Caso (12 agosto) e Dj Matrix (15 agosto) e il tradizionale Mokambo, la domenica d’estate che dal 1997 è protagonista a Lignano (domenica 7 e domenica 21).

Dal 1997 Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare e sono pronti a farlo al Kursaal di Lignano giovedì 4, giovedì 11 e sabato 13 agosto.

Deborah De Luca è la superguest del Kursaal di lunedì 15 agosto. Prima italiana in classifica nella Top 100 Alternative di DJ Mag del 2021, da anni Deborah De Luca è on stage e in console nei migliori festival e nei migliori club mondiali. Quest’anno ha suonato ad esempio all’Ultra Music Festival in Australia, al Terminal V in Scozia e al Creamfields South in Gran Bretagna ed arriva al Kursaal dopo essere stata special guest all’Amnesia di Ibiza, al Cocoricò di Riccione e al Cavo Paradiso di Mykons. Nel 2013 ha dato vita alla sua etichetta discografica Sola_mente Records, nel 2020 la sua traccia “Fuori” è stata remixata da Carl Cox. Nei suoi set unisce hard techno, grooves minimal e passaggi sonori melodici.

I resident del Kursaal sono Maurizio Mattia e Bert (dj) e Alex Donati (mc).

