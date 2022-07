Fleur Shore e Luca Agnelli al Kursaal Club

A luglio i sabati sera del Kursaal Club di Lignano Sabbiadoro (Udine) crescono sempre più d’intensità, con una serie di dj superguest protagonisti nei migliori club e nei migliori festival internazionali, alcuni rapper di riferimento della scena italiana di settore e tanto altro ancora. In ordine rigorosamente cronologico: Fleur Shore e Samuele Brignoccolo (sabato 23) Luca Agnelli e Alexander Rya (sabato 30). E da giovedì 4 a domenica 21 agosto il Kursaal Club sarà aperto tutte le sere, con una programmazione elettronica a 360°: tutti i dettagli nei prossimi comunicati.

Sabato 23 luglio 2022: Fleur Shore e Samuele Brignoccolo. Negli ultimi mesi il rating della dj e producer Fluer Shore è cresciuto a dismisura, grazie in particolare ad alcune release particolarmente azzeccate, quali “No Hoes”, che lo scorso ottobre ha segnato il suo debutto su Cuttin’ Headz, la label dei Martinez Brothers e la recentissima “Heart Of Jazz”, uscita ad inizio giugno su Boogeyman. Un brano quest’ultimo nel quale convivono deep house e sconfinamenti in altri generi musicali. Samuele Brignoccolo è il dj con più follower in assoluto su TikTok Italia, Grazie ai suoi mix e ai suoi mashup ha saputo creare vari trend divenuti virali in tutto il mondo, raggiungendo i 30 milioni di like sulla piattaforma.

Sabato 30 luglio 2022: Luca Agnelli e Alexander Rya. Luca Agnelli: un nome ed un artista che sono sempre una garanzia, un amico di lunga data del Kursaal, dove sempre risulta uno dei guest più amati e seguiti. Luca Agnelli da oltre dieci anni è un riferimento totale nel panorama elettronico internazionale, grazie ai suoi set in giro per il mondo, le produzioni con la sua label Etruria e i suoi remix, quello per Moby su tutti. Il suo sound possiede un privilegio raro: saper abbattere ogni barriera sonora. In poco più di un anno, con le sue produzioni e i suoi dj set Alexander Rya ha collezionato decine di milioni di visualizzazioni ed ha collaborato con etichette discografiche di riferimento quali Atlantic Records, Universal Music Italia, Epic Records e Warner Music Italy.

