Avyca di Ibiza: la line up completa di Phase 2

Phase 2 è pronta per inaugurare una nuova era della techno. Ogni mercoledì, dal 19 giugno al 18 settembre 2024, Phase 2 proporrà all’Avyca di Ibiza una line up che alterna autentici pesi massimi di categoria, nomi emergenti e collaborazioni con autentiche istituzioni in materia come il club berlinese Tresor. Nata in Italia nel 2016, Phase 2 è una serata che promuove libertà e dell’inclusione sociale celebrando la diversità. Tra le sue linee guida, il vibes check ed il no-flash, elementi entrambi che consentono a tutti di esprimersi liberamente in un ambiente sicuro.

La Phase 2 ibizenca inizierà il 19 giugno con Alignment, punta di diamante della KNTXT, Lee Ann Roberts e OnlyNumbers. Nelle serate successive si alterneranno Cera Khin, Dyen, Acida, Anxhela, Dax J, Francis X, SLV, Luca Agnelli e tanti altri ancora.

A luglio sarà il turno di Shlømo, Noisemachine, Fatima Hajji e Daria Kolosova (mercoledì 17), Charlie Sparks, Lucia Lu, Parfait, Supergloss e Pioneer (mercoledì 24), 6ejou, 753, Carl, Luca Agnelli and Warind (mercoledì 31). Ad agosto in console Charlie Sparks, Franck, Seedj Winner and Tommy Holohan (mercoledì 7), Barbara Lago, CHRS, Dexphase, Dyen e SNTS (mercoledì 14), DJ Hyperdrive, Future.666, MCR-T, Veffev e Uberkikz (mercoledì 21), BIIA, Cloudy, Lee Ann Roberts, Luca Agnelli e MRPHN (mercoledì 28). A settembre la line up propone Basswell, CHRS, CLTX, Lucid and Lesss (mercoledì 4), Lokier, Luca Agnelli, Mauler, Valentinø e Yasmin Gardezi (mercoledì 11), mercoledì 18 gran finale con i dj resident del Tresor di Berlino e che saranno annunciati a breve.

Manca davvero poco per vivere una nuova era della techno: per farne parte, biglietti disponibili a questo link.