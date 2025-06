Abrakadabra: il divertimento tutto compreso

Abrakadabra è la risposta ideale per chi desidera coniugare vacanze e intrattenimento serale e notturno in un contesto sicuro e organizzato. Nato nel 2021 dall’esperienza ultraventennale di quattro professionisti del settore eventi, il progetto si è affermato come tour operator specializzato nell’accoglienza di giovani turisti in Riviera Romagnola.

Cuore dell’iniziativa è la ABK Summer Card, uno strumento che consente di accedere a un sistema integrato di servizi e convenzioni pensato appositamente per i giovani. In collaborazione con numerose strutture alberghiere del territorio, Abrakadabra propone pacchetti hotel + ABK Card, offrendo così un’esperienza completa e senza pensieri.

Dal 4 luglio al 24 agosto 2025, grazie alla formula “tutto compreso”, i possessori della ABK Card avranno accesso a eventi e serate nei principali locali della Riviera – tra cui Cocoricò, Villa delle Rose, Byblos, Altromondo Studios, Peter Pan e Rimini Beach Arena – oltre all’ingresso al parco acquatico Aquafan. Tutti gli spostamenti da e per le strutture convenzionate sono inclusi nel pacchetto, garantendo un’esperienza comoda e in totale sicurezza.

La ABK Summer Card comprende nello specifico 5 ingressi nelle discoteche Altromondo Studios, Byblos, Cocoricò, Peter Pan e Villa delle Rose, comprensivi di consumazione e salta fila, 2 pool party esclusivi, navetta A/R ritorno per tutte le serate nelle discoteche, un ingresso pomeridiano (dalle ore 14) all’Aquafan, un kit di benvenuto ABK composto da t-shirt con i loghi dei locali ed uno zainetto mare e la possibilità di acquistare l’ingresso al Versus Festival con uno sconto del 50%. Un apposito braccialetto dotato di tecnologia wireless NFC garantirà il pieno funzionamento della ABK Summer Card.

Il progetto mira a promuove un nuovo modello di turismo giovanile: strutturato, sicuro e capace di valorizzare il territorio, creando sinergie virtuose con le strutture ricettive locali. Il progetto ha già attirato l’interesse delle Istituzioni quali il Comune di Riccione e di Associazioni di categoria, quali Federalberghi Riccione, pronte a sostenere l’iniziativa già a partire da questa estate.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Abrakadabra. Per una vacanza senza pensieri.