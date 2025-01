Art Meets Art torna al Peter Pan di Misano

Venerdì 24 gennaio primo venerdì 2025 per il Peter Pan Club di Misano Adriatico, un’autentica ripartenza che propone la one-night Clorophilla ed ha come tema centrale AMA, acronimo per Art Meets Art.

AMA torna al Peter dopo la sua prima volta lo scorso novembre, in concomitanza con l’inaugurazione stagionale del club romagnolo; AMA è pronta di nuovo a trasformare il locale in prima serata in un autentico spazio d’arte curato da Tanja Monies, dove far interagire musica, intrattenimento ed arte, con le esposizioni di pittori, scultori ed artisti di vario genere e provenienza quali Fabiola Cuccagna, Giovanni Minei, Jessica Bruschi, Danilo Fiore, Beatrice Facchini, Giacomo Vimini, Andrea della Rosa e Andrea Marcaccini. Venerdì 24 gennaio in console al Peter Pan Mappa, Danny Losito, Samuele Sartini, Kommando e Tanja Monies.

Nella stagione 2024/25 il Peter Pan al venerdì alterna diversi format quali Clorophilla, 90 Wonderland e Riviera Boho, così come non mancheranno una serie di special guest, il suo ristorante Asian Lounge e tante altre novità che da sempre caratterizzano il locale romagnolo. Il tutto è merito di un team coeso, lo stesso al quale fanno riferimento la Villa delle Rose di Misano Adriatico ed il Matis Club di Bologna e che di serata in serata si adopera per offrire un servizio e contenuti di qualità per una clientela proveniente da tutta Italia, che la scorsa stagione ha potuto assaporare la musica di Ilario Alicante, Ralf, Bob Sinclar e tantissimi altri.

Il Peter Pan porta in dote al turismo invernale romagnolo l’unica proposta continuativa in termini di intrattenimento serale e notturno ed è pronto a confermarsi indiscusso punto di riferimento nel panorama del clubbing non soltanto italiano, grazie alla sua innata capacità di stupirsi e di stupire.

https://peterpanclub.net

Foto di Marco Canova