Peter Pan: ad aprile Solardo, Sven Väth e Ralf

Ad aprile i club sono soliti salutare la stagione invernale ed iniziare ad accogliere quella estiva. Il Peter Pan di Misano Adriatico lo fa come sempre nel migliore dei modi, con una programmazione all’insegna della trasversalità, in particolare per quanto concerne il ponte di Pasqua e del 25 aprile.

Al Peter Pan il week-end pasquale inizia sabato 8 aprile con Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop; domenica 9 aprile va in scena Clorophilla Power Edition con i Solardo, Nicola Zucchi, Samuele Sartini, Mappa e Tanja Monies. Da anni i Solardo (nella foto) rappresentano un punto di riferimento assoluto per quanto concerne l’house music: arriveranno al Peter Pan subito dopo le serate che li hanno visti protagonisti alla Miami Music Week e freschi reduci dall’uscita del loro nuovo singolo “Big Talk”, realizzato insieme ad Idris Elba. Lunedì 10 aprile (dalle 16 all’1) ci si sposta eccezionalmente al Cocoricò di Riccione per la presentazione della one-night Vita, che tornerà questa estate ogni martedì alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Un esempio concreto di come in Romagna i locali ed i rispettivi team sappiano fare sistema.

Altrettanto pingue il programma di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Lunedì 24 aprile in console Sven Väth, Maurizio Schmitz e Memoryman aka Uovo; Sven Väth è un riferimento imprescindibile quando si parla di musica, non soltanto elettronica. Dj dal 1981, parte fondamentale del progetto OFF negli anni ottanta e poi inarrestabile con i suoi party e le sue release Cocoon, lo scorso febbraio Sven Väth ha firmato la sua nuova compilation “What I Used To Play”, più che un best of, un autentico best ever, 26 tracce selezionate da uno dei più grandi dj di sempre. Martedì 25 aprile (dalle 16 a mezzanotte) torna Ralf’s Pic-Nic al Peter Park; per un giorno il Peter Pan si trasforma in Peter Park: nel suo parco e nel suo giardino si fa festa con buona musica e street food di qualità, con allestimenti e scenografie ad impatto zero. Un’ottima idea per trascorrere una giornata all’aria aperta, sulla falsariga di quanto già avviene appuntamenti analoghi a Amsterdam, Barcellona e a Berlino.

A fine mese gli ultimi due appuntamenti in calendario al Peter Pan per la stagione 2022/23: sabato 29 aprile con la serata Solaris, domenica 30 con il Vidaloca ed il party di chiusura stagionale.

www.facebook.com/officialpeterclub