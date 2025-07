Al Peter Pan Jamie Jones e Art Meets Art

Nella main room del Peter Pan la one-night VITA propone la musica di Jamie Jones e DJ Protein. Sono tanti, tantissimi i punti di forza di Jamie Jones: su tutti la sua serata Paradise, in calendario tutti i mercoledì all’[UNVRS], il nuovissimo club ibizenco che ha inaugurato da poche settimane, la sua etichetta discografica Hot Creations, fondata nel 2010 insieme a Lee Foss e soprattutto uno stile unico, capace di combinare house, techno e funk. Il dj e producer gallese non si stanca mai di cercare il suono che ancora non esiste e sa sempre quando infondere la giusta energia nei suoi set, peculiarità quest’ultima che distingue i fuoriclasse della console, categoria alla quale Jamie Jones appartiene senza se e senza ma.

Sabato 5 luglio nell’Outdoor Area del Peter Pan va in scena AMA, acronimo per Art Meet Art: in console ZØEDÏAC, Nikita Voguel e Tanja Monies. AMA è un progetto nato proprio al Peter Pan lo scorso anno, ed è di nuovo a trasformare il Peter Pan in un autentico spazio d’arte contemporaneo curato da Tanja Monies, dove far interagire musica, ed opere di pittori, scultori ed artisti di vario genere e provenienza. Sabato 5 esporranno Mr Clay, Sabrina Golin e Davide Nunziante della TD Art Gallery e Andrea Marcaccini, MacKenzie, Fabiola Cuccagna, Emy e Tito Annibali.

Sabato 5 luglio al Peter Pan si rompono gli schemi, ci si concentra sulle performance, si sfidano le convezioni: musica e arte contemporanea sono pronte ad offrire una serata unica nel suo genere, nella quale il suono diventerà spazio e l’immagine diventerà ritmo. Succederà soltanto per una volta, succederà soltanto al Peter Pan Club.