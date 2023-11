A-Woman e Tutta Riccione al Peter Pan Club

Tutta Riccione torna per la prima volta in questa stagione: protagonisti un centinaio di attività – alberghi, bar, negozi, palestre e ristoranti – che per una sera si ritrovano al Peter Pan a cena e nel dopocena. Una serata che sottolineerà una volta di più il forte legame tra la comunità e le imprese locali, che da sempre contribuiscono a rendere Riccione una delle mete più apprezzate dai residenti e dai turisti italiani e stranieri. Grazie alla capacità di chi ogni giorno contribuisce in prima persona ad accrescere il valore di Riccione: giusto che per una volta una serata sia tutta per loro. Tutta Riccione usufruisce del Patrocinio del Comune di Riccione.

A Woman è uno dei format più collaudati del Peter Pan: una serata dedicata in tutto e per tutto alle donne, con la musica, con gli allestimenti, le scenografie e l’animazione. Durante il dinner show musica di Fabrizio Minuz e Matteo Pietrelli, dopocena in console Sylvain Armand e Tanja Monies. Origini francesi, residente a Stoccolma, Sylvain Armand è un amico di vecchia data del Peter Pan, dove suona ad anni ed i cui set house sono sempre molto apprezzati. Spesso e volentieri è in console nei migliori club di Ibiza e della Costa Azzurra, così come tra i suoi remix spiccano quelli per David Guetta, Axwell /\ Ingrosso e Robin Schulz.

Il Peter Pan è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Al suo ristorante Asian Lounge si accede soltanto su prenotazione e si mangia alla carta, con un menù che alterna carne e specie, cucina del territorio e asiatica, così come i bar del Peter sono sempre più impreziositi da un servizio premium e da una ottima selezione di cocktail e distillati. come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati.

La programmazione del Peter Pan propone ogni sabato sera Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop; al venerdì si alternano i suoi format Clorophilla, 90 Wonderland e A-Woman. Una programmazione volutamente a 360°, con serate in grado di alternare musica, animazione e cast artistico, sempre all’insegna della qualità e del buon gusto, con scenografie e spettacoli autoprodotti, grazie a temi che variano di volta in volta, come si vede nei migliori locali di Ibiza, Miami, Londra e Las Vegas.

https://peterpanclub.net