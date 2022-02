Il Peter Pan riparte con Clorophilla e Armand

Venerdì 11 e sabato 12 febbraio 2022 sarà un fine settimana all’insegna di una sempre più ritrovata normalità. Giovedì 10 febbraio è infatti l’ultimo giorno nel quale resta in vigore l’ordinanza del Ministero della Salute che ribadiva la sospensione delle “attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. Da venerdì 11 febbraio – in buona sostanza – le discoteche possono riaprire e ripartire. Il Peter Pan di Riccione è pronto come sempre a fare la sua parte, come ristorante e come club.

Venerdì 11 febbraio il Peter Pan riapre con il dinner-show Clorophilla, un format che si ispira agli spettacoli ibizenchi e parigini, con la direzione artistica di Tanja Monies; in console Sylvain Armand e Samuele Sartini; tra i prossimi appuntamenti del venerdì del Peter, 90 Wonderland (venerdì 18) e dj Ralf (venerdì 25). Da sabato 12 febbraio – ogni sabato – Vida Loca è protagonista nella main room del Peter Pan, mentre nel privé Club 27 a cura di Miller spadroneggiano le sonorità più alternative. Tra le imminenti novità del Peter Pan, venerdì 18 e sabato 19 febbraio l’inaugurazione del ristorante Asian Lounge, firmato Grey Goose: 40 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e non soltanto) e che gode di un servizio premium grazie ad una carta di cocktail esclusivi. L’ingresso al Peter è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

