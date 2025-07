King’s Club Jesolo, luglio 2025: tutti i guest

Entra sempre più nel vivo la programmazione del King’s Club di Jesolo, che dopo una serie di ospiti del calibro di MEDUZA, Paco Osuna, Melanie Ribbe, Cloone e Francis Mercier, a luglio presenta in line-up Maceo Plex, Sam Paganini e Bob Sinclar. Ad inizio agosto sarà poi il turno di un super-week-end, con Solid Grooves e Aperyshow on the Beach, entrambi alla Spiaggia del Faro di Jesolo.

Sabato 12 luglio: Maceo Plex. Dj poliedrico come pochi, lo statunitense Eric Estornel aka Maceo Plex (nella foto) sa essere sorprendente ed emozionante allo stesso tempo. La sua discografia e i suoi alias Maetrik e Mariel Ito lo dimostrano ampiamente; autentico uno e trino, Maceo Plex ha una discografia caratterizzata da una serie di release molto importanti: Tra le sue tante gemme musicali, basti citare il suo remix di “Blade Runner”, terzo ed ultimo capitolo di una trilogia concepita dalla label anglosassone Renaissance.

Sabato 19 luglio: Sam Paganini. Da tantissimo tempo Sam Paganini è tra i dj italiani che tiene alto l’onore della techno tricolore in tutto il mondo. Nato a Vittorio Veneto, Paganini vanta produzioni discografiche per etichette discografiche quali Drumcode, Cocoon Recordings e Plus8 e hit assolute quali “Zoe” e il suo album “Light+Shadow”, uscito per la sua label JAM. Da anni è presenza sistematica nei più importanti club e festival di tutto il mondo: al King’s arriverà dopo un tour in Argentina e dopo aver suonato insieme a Carl Cox allo [UNVRS] di Ibiza.

Sabato 26 luglio: Bob Sinclar. Il dj e producer francese Bob Sinclar è tra gli artisti più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i club del mondo. Amatissimo in Italia, vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro: brani quali “World, Hold On”, “Love Generation” e “Til the Sun Rise Up” sono autentici inni dancefloor senza tempo e senza età, per tacere delle sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Il suo nuovo singolo si intitola “Cruel Summer (Again)” ed è uscito ad aprile.

Agosto 2025 del King’s inizierà con un lungo week-end alla Spiaggia del Faro con Solid Grooves (sabato 2) e Aperyshow on the Beach (domenica 3). Tutti i dettagli nei successivi comunicati.

www.kingsclubjesolo.it