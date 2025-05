Villa delle Rose: Bob Sinclar e WhoMadeWho

Il primo week-end lungo di questa estate si avvicina e la Villa delle Rose di Misano Adriatico da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno lo celebra nel migliore dei modi, con una programmazione musicale a 360 gradi, un’offerta e una proposta uniche da ogni punto di vista. Alla Villa è sempre festa grande: venerdì 23 maggio con l’opening della serata Clorophilla con Goodboys, Samuele Sartini, Mappa, D.Lozito e Tanja Monies, sabato 24 con la one-night Vita con Honeyluv e Bartolomeo. Venerdì 30 maggio al via il lungo fine settimana con Bob Sinclar, per poi proseguire sabato 31 con WhoMadeWho e domenica 1° giugno con Vida Loca.

Venerdì 30 maggio – Clorophilla presenta Bob Sinclar, Nicola Zucchi, Mappa e Tanja Monies. Il dj e producer francese Bob Sinclar è tra gli artisti più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i club del mondo. Amatissimo in Italia, vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro: brani quali “World, Hold On”, “Love Generation” e “Til the Sun Rise Up” sono autentici inni dancefloor senza tempo e senza età, per tacere delle sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Il suo nuovo singolo si intitola “Cruel Summer (Again)” ed è uscito ad aprile.

Sabato 31 maggio – Vita presenta WhoMadeWho (hybrid dj set) e ZØEDÏAC. Negli ultimi dieci anni i danesi WhoMadeWho si sono affermati come una delle realtà musicali più innovative, grazie alla loro indiscussa capacità di unire strumentazioni dal vivo con trame elettroniche. Al loro attivo otto album, collaborazione con artisti come RY X e Adriatique, esibizioni in festival quali Coachella e Sónar e per la piattaforma Cercle. Nel 2024 sono stati premiati da Beatport quali miglior performer live e hanno vinto i DJ Awards ad Ibiza per la categoria Organic House. Lo scorso 2 maggio è uscito il loro nuovo singolo “Fly Away With You” per Cercle Records.

Domenica 1° giugno – Dal 1° luglio le domeniche della Villa delle Rose vedranno protagonista la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e con la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; domenica 1° giugno va in scena un’anteprima di quello che accadrà alla Villa nelle domeniche estive da luglio in avanti.

Questo lungo fine settimana rappresenta il miglior viatico per la programmazione di giugno e luglio della Villa delle Rose. A giugno in console alla Villa ci saranno guest del calibro di The Blessed Madonna (sabato 7), BLOND:ISH (sabato 14) e The Martinez Brothers (sabato 21); a luglio sarà il turno tra gli altri di MESTIZA (venerdì 4), Jamie Jones (sabato 5), Seth Troxler (sabato 12) e Pablo Fierro (venerdì 25). Tutti i dettagli nei successivi comunicati.

www.villadellerose.net

foto di Marco Canova