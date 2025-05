Villa delle Rose, estate 2025: eleganza, stile, qualità

Una mix perfetto di eleganza, stile e qualità, in grado in ogni sua serata di regalare emozioni di gran classe: questo e molto altro è la Villa delle Rose di Misano Adriatico, il locale estivo per antonomasia, che venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025 inaugura ufficialmente la sua nuova stagione: un nuovo capitolo di una storia infinita, iniziata nel 1992 e che ogni anno sa arricchirsi di emozioni e momenti unici. Storia che si proietta nel futuro.

Come sempre la Villa delle Rose è pronta a presentarsi al suo pubblico con una serie di novità, su tutto e su tutti una vera e propria area backstage dietro la console, la zona vip con nuovi box stile trasvolate oceaniche in prima classe, un ulteriore miglioramento del suo impianto audio e video, nuove installazioni ed un deciso potenziamento del ledwall. Alla Villa delle Rose le serate si vivono in maniera diversa rispetto a tutti gli altri locali, grazie a scenografie teatrali, costumi, luci spettacolari, un pubblico internazionale, il suo ristorante Asian Lounge, la cura maniacale per ogni singolo dettaglio e ovviamente il meglio della musica elettronica, con una serie di top dj che svettano nella sua programmazione.

La programmazione 2025 della Villa delle Rose al venerdì alternerà diversi party e format quali AMA, Clorophilla e Pulse, mentre al sabato sarà il momento di Vita, così come la domenica vedrà come sempre protagonista Vidaloca.

Venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025 la Villa delle Rose inaugura la sua estate con due autentiche serate di gala: venerdì 9 primo appuntamento con la one-night Pulse, con in console Bora Uzer (resident dei sabati Flower Power al Pacha di Ibiza), Ayamoon, Danny Lozito, Mappa e Tanja Monies. Sabato 10 al via la serata Vita, con Blackchild e DJ Protein.

A maggio si prosegue venerdì 16 con il primo appuntamento con AMA, ovvero Art Meet Art, che in prima serata trasformerà la Villa in un autentico spazio d’arte curato da Tanja Monies, dove far interagire musica, intrattenimento ed arte, con le esposizioni di pittori, scultori ed artisti di vario genere e provenienza. In console Fiona Kraft, Zodiak e Nikita Voguel; sabato 17 torna Vita con Miguelle & Tons e Ricky Pedro. Venerdì 23 primo Clorophilla stagionale con Goodboys e Samuele Sartini, sabato 24 Vita con Honey Luv e Bartolomeo. Decisamente potente il week-end comprensivo del ponte del 1° giugno. Si inizia venerdì 30 con Bob Sinclar – sempre memorabili le sue serate alla Villa delle Rose, si prosegue sabato 31 con i WhoMadeWho, sempre più da considerarsi tra i massimi esponenti mondiali della musica elettronica di qualità, mentre domenica 1° giugno in programma una data extra di Vidaloca, che tornerà alla Villa come appuntamento fisso domenicale a fine giugno.

Lo stile della Villa delle Rose è qualcosa di unico: il club ideale per voglia trascorrere una serata diversa da tutte le altre. Da ricordare, da raccontare e non vedere l’ora che arrivi quella successiva.

