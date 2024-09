Villa delle Rose: gran finale di stagione

Settembre 2024: gran finale di stagione per la Villa delle Rose di Misano Adriatico, che questa estate ha festeggiato nel migliore dei modi il 30esimo compleanno della stessa gestione artistica, un autentico record di longevità, un caso più unico che raro nel settore dell’intrattenimento serale e notturno, anche e soprattutto in Romagna. L’estate 2024 della Villa è l’unica estate del clubbing in Riviera iniziata a maggio e che si conclude a fine settembre, con quattro serate a settimana ed il meglio del djing mondiale, grazie alla presenza in console di nomi quali Bob Sinclar, Carlita, Dennis Cruz, Guè, Ilario Alicante, James Hype, Marco Carola, Ralf, Seth Troxler, The Blessed Madonna, The Martinez Brothers e tantissimi altri.

Settembre 2024 della Villa delle Rose inizia con il fine settimana che vede la Romagna una volta di più al centro del mondo grazie all’arrivo a Misano del Motomondiale.

Si inizia venerdì 6 con l’ultimo appuntamento stagionale con la serata Clorophilla: in console Manuelito, Samuele Sartini e Tanja Monies. Discografico, manager, direttore creativo, artista e talent scout, Manuelito “Hell Raton” è co-fondatore e co-titolare di Machete Empire Records, Me Next, Next Show e Machete Gaming, di cui è anche CEO. Disciplina, determinazione e forte spirito di innovazione lo hanno portato a ricoprire ruoli essenziali anche nella musica, spesso dietro le quinte, raggiungendo importanti traguardi anche in prima linea, come ad X Factor. Grazie alla sua personalità poliedrica, Manuelito spazia tra arti e settori: da musica e gaming a paracadutismo, ogni disciplina può passare sotto il nome Machete. Sabato 7 closing party per Club Couture con il dj set di The Cube Guys. Domenica 8 torna la serata Vida Loca.

Sabato 14 alla Villa delle Rose va in scena la serata Club Splendore, che porta con sé house music di altissimo livello grazie alla presenza di realtà di riferimento quali Horse Meat Disco e Glitterbox ed i dj Severino (Horse Meat Disco), Lucy Fizz e la sua crew (Glitterbox), Sparkling Attitude, Atollo e Nicola Zucchi. Allestimenti e scenografie a cura di Beautiful Gallery Italia. Horse Meat Disco è un collettivo londinese la cui musica spazia dai grandi classici della house alla italo disco sconfinando spesso e volentieri nel punk funk. Glitterbox fa parte della grande famiglia Defected, va in scena tutte le domeniche da dieci anni all’Hï Ibiza offrendo il meglio della nu-disco, della vocal house e dei più amati inni house.

Sabato 21 e sabato 28 ultime due serate stagionali della Villa con protagonista Vida Loca, la serata che unisce urban, dance e pop. Sarà così arrivato il momento di salutare l’estate 2024 e darsi sin da adesso appuntamento all’estate 2025, trascorrendo nel frattempo la stagione 2024/25 al Peter Pan di Misano Adriatico e al Matis di Bologna, dove trasferire come sempre le atmosfere uniche della Villa in modalità indoor.

www.villadellerose.net