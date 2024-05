Villa delle Rose, summer 2024: sky is the limit

Raffinata, accogliente, impeccabile: con la sua musica, con i suoi clienti e in ogni suo dettaglio. Caratteristiche che fanno parte del DNA della Villa delle Rose di Misano Adriatico, il locale italiano estivo per antonomasia. La sua è storia infinita, iniziata nel 1992 e che venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024 è pronta per un nuovo capitolo, con l’inaugurazione della stagione estiva nella quale il cielo è il suo unico limite. #SkyIsTheLimit è infatti l’hashtag che quest’anno accompagnerà la Villa delle Rose da maggio a settembre.

Come ogni estate la Villa delle Rose è pronta a ribadire e a rafforzare il suo status di club boutique, grazie alla sua dimensione sempre più intima e ricercata, all’attenzione ai dettagli e all’offerta di esperienze personalizzate e molto curate. Design, illuminazione, impianto audio e video, allestimento degli spazi e proposta artistiche, musicali e gastronomiche – queste ultime in particolare grazie al suo ristorante Asian Lounge – contribuiscono a creare l’atmosfera unica, inclusiva e sempre memorabile della Villa delle Rose.

venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024 la Villa delle Rose inaugura la sua estate con due serate di gala, con show a sorpresa sia durante la cena sia nel dopocena, con in console Samuele Sartini, Nicola Zucchi e Tanja Monies (venerdì 10) e Low Steppa, Mappa e Tanja Monies (sabato 11).

Questa estate la programmazione della Villa delle Rose prevede Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (domenica, da giugno) e Vita (martedì, da luglio), con in line up artisti del calibro di Bob Sinclar, Francis Mercier, Fred de Palma, Gué, Hugel, Manuelito, Mau P, Nicola Zucchi, Samuele Sartini e Sylvain Armand, giusto per limitarsi ai venerdì della Villa.

Ogni serata alla Villa delle Rose è sempre una serata da ricordare, che inizia e finisce sempre con il sorriso chi vi partecipa e di chi ha contributo a crearla. Alla Villa è sempre così dal 1992 e così sempre sarà per molto tempo ancora, con un unico limite: il cielo.

