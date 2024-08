Villa delle Rose, agosto 2024: tutti i guest

L’agosto 2024 della Villa delle Rose di Misano Adriatico si prospetta più intenso e variegato che mai, con una proposta musicale in grado di soddisfare ogni desiderio ed ogni esigenza. Ecco il programma completo, serata per serata

venerdì 2: Clorophilla Tunes con Tedua, Manuelito, Nicola Zucchi, Tanja Monies. 65 dischi di platino, 42 d’oro, il suo album “La Divina Commedia” è stato il terzo più venduto in Italia nel 2023, 58mila le persone presenti alle sue recenti date a Milano: Tedua si conferma sempre più una delle figure di spicco del panorama musicale italiano. Matis. Discografico, manager, direttore creativo, artista e talent scout, Manuelito “Hell Raton” è co-fondatore e co-titolare di Machete Empire Records, Me Next, Next Show e Machete Gaming, di cui è anche CEO. Grazie alla sua personalità poliedrica, Manuelito spazia tra arti e settori diversi.

sabato 3: Fidelio Unlimited con Blackchild e Anela. Fidelio è un party bolognese nato nel 2021, che arriva alla Villa nella sua versione Unlimited, ovvero nella sua versione più speciale: si ispira ai party berlinesi e al film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Blackchild è appena uscito con la sua nuova release “So Good” per l’etichetta discografica Solid Grooves, un brano destinato a diventare protagonista nei dancefloor di tutto il mondo; i set di Anela sono ricchi di contaminazioni electro house. Tech e hard, sempre all’insegna della trasversalità.

domenica 4: Vidaloca. Animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop.

venerdì 9: Clorophilla Tunes con Mau P, Samuele Sartini, Tanja Monies. Negli ultimi due anni l’ascesa del dj e producer olandese Mau P è stata semplicemente inarrestabile: il suo radio show viene trasmesso da SiriusXM, azienda satellitare statunitense che ha più di 400 canali, così come il suo set b2b con Diplo al festival Coachella nel nuovo stage Quasar è diventato più che virale.

sabato 10: Club Couture con James Hype e The Cube Guys. James Hype è uno degli artisti britannici più dominanti, grazie a produzioni discografiche quali “Ferrari”, “Drums” e “More Than Friends” che hanno avuto un grande impatto nei club e nei festival di tutto il mondo; resident tutti i venerdì all’Hï Ibiza, James Hype è stato appena scelto dall’Academy del festival Tomorrowland per la masterclass “From beginner to pro”

domenica 11: Vidaloca. Animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop.

mercoledì 14: Ferragosto con Marco Carola e Da Vid. Se nella musica elettronica come nello sport si concepissero gli All Stars Team, Marco Carola avrebbe un posto assicurato. Sin dagli anni novanta Marco Carola è al centro della scena clubbing e festival, non soltanto grazie alla sua serata Music On, nata nel 2012, in scena ogni venerdì ad Ibiza e sempre più un riferimento mondiale, basti pensare alla due giorni che si svolge ogni anno a maggio ad Amsterdam ed è sempre sold out, per tacere delle sue maratone. Ferragosto alla Villa con Marco Carola è sempre più un must.

giovedì 15: No Name. Tutti i dettagli nei prossimi comunicati.

venerdì 16: Clorophilla Tunes con Bob Sinclar, Nicola Zucchi, Tanja Monies. Bob Sinclar è un’indiscussa superstar: ha all’attivo centinaia di dischi di platino e oro, nove album ed un’infinità di hit mondiali (“World Hold On” e “Love Generation” giusto per citarne un paio), remix e rework di brani di Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Alla Villa delle Rose Sinclar è di casa da tantissimi anni ed ogni sua sera nel club romagnolo è sempre speciale.

sabato 17: Club Couture con Ralf e Ruben Mandolini. Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire, come dimostrano i sui set insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, ad Umbria Jazz, a quelle insieme al suo amico di vecchia data Jovanotti. “Mancato ballerino di prima fila, faccio ballare la gente da più di trent’anni. E questo è quanto” si legge nella sua biografia. Non serve davvero aggiungere altro.

domenica 18: Vidaloca. Animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop.

venerdì 23: Clorophilla Tunes con Guè, Samuele Sartini, Tanja Monies. Guè è un personaggio chiave nella storia del rap italiano: è stato il primo artista nostrano a firmare per la Def Jam Recordings, la storica label americana che nel 1984 esordì con i brani di LL Cool J e Beastie Boy. Talento puro sin dagli esordi con il collettivo delle Sacre Scuole, per poi proseguire sia con i Club Dogo sia da solista. Suo il recente featuring per “Dura”, il singolo di Tami Tsunami, star di Onlyfans.

sabato 24: The Fabulous con Tony Humphries, Memoryman aka Uovo, Massimino Lippoli.

domenica 25: Vidaloca. Animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop.

venerdì 30: 90 Wonderland.

sabato 31: Club Couture con Low Steppa, Mappa, Tanja Monies.

Questa estate la programmazione della Villa delle Rose – che lo scorso giugno ha superato il traguardo dei 30 anni con la stessa gestione artistica – prevede Clorophilla Tunes, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato) e Vida Loca (domenica, da giugno). Tedua, Mau P, James Hype, Marco Carola, Ralf, Bob Sinclar e Guè tra i suoi guest previsti ad agosto. Sempre in funzione il suo ristorante Asian Lounge.

