Villa delle Rose: tutti i guest di agosto

Agosto è per definizione il mese estivo da vivere più intensamente; in Romagna lo si sa meglio che altrove e ci si impegna sempre al massimo per garantire un’offerta turistica completa. La Villa delle Rose di Misano Adriatico è pronta più che mai a fare la sua parte, con una programmazione traversale ed una varietà musicale sempre all’insegna della qualità.

Il calendario della Villa delle Rose di agosto 2023 agisce a 360°, affrontando le più diverse dimensioni della musica elettronica, grazie ai martedì Vita in collaborazione con il Cocoricò di Riccione, i venerdì con gli show e gli ospiti speciali di Clorophilla, i sabati Club Couture con gli special guest protagonisti nei più importanti festival e nei migliori club del pianeta, le domeniche Vida Loca con i suoi ritmi urban pop. Senza dubbio uno dei locali italiani con la programmazione più traversale. Tutto questo di per sé basterebbe e avanzerebbe per raccontare la Villa, ma la sua descrizione non sarebbe davvero completa se non si raccontasse del suo ristorante Asian Lounge. Asian Lounge ed i suoi settanta coperti propongono un menù alla carta, nel quale sapori e aromi asiatici si contaminano con ingredienti e specialità della miglior tradizione mediterranea e non. Il tutto accompagnato da una carta di vini, distillati e cocktail di gran pregio, con la peculiarità del servizio premium da sempre un marchio di fabbrica della Villa delle Rose.

questo il programma d’agosto 2023 della Villa delle Rose:

martedì 8: Vita. Silvie Loto, Black Child, Memoryman aka Uovo

venerdì 11: Clorophilla. Guè Pequeno, The Shooters, Sartini, Tanja Monies

sabato 12: Club Couture: Ilario Alicante, Joe Vanditti, Mappa

domenica 13: Vidaloca

lunedì 14: James Hype, Samuele Sartini, Tanja Monies

martedì 15: Il Pagante

mercoledì 16: Marco Carola, Da Vid

venerdì 18: Clorophilla. Bob Sinclar, Nicola Zucchi, Tanja Monies

sabato 19: Horizons. Bedouin, Romano Alfieri, Sara Bluma

domenica 20: Vidaloca

lunedì 21: Il Pagante

martedì 22: Vita closing season party. DJ Ralf, Protein

venerdì 25: Clorophilla. Sylvain Armand, Nicola Zucchi, Tanja Monies

sabato 26: Club Couture. Jessika Brankka, The Cube Guys, Mappa, Tanja Monies

domenica 27: Vidaloca

www.villadellerose.net