Seth Troxler, Hugel e Steppa in console alla Villa

Sempre più rutilante la programmazione della Villa delle Rose di Misano Adriatico, che lo scorso giugno ha superato il traguardo dei 30 anni con la stessa gestione artistica. Alla Villa è sempre festa grande dal venerdì alla domenica, da maggio a settembre: la programmazione di fine luglio non fa che confermarlo.

Sabato 20 luglio 2024: Club Couture con Seth Troxler e Romano Alfieri. Dopo The Blessed Madonna, The Martinez Brothers e Carlita, un altro top player in console alla Villa: Seth Troxler. Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore che l’hanno portato a scalare il Kilimangiaro, a dimostrarsi a più riprese un vero e proprio masterchef e a dare vita a progetti artistici quali “Lost Souls Of Saturn”, un mix quest’ultimo tra musica elettronica, arte contemporanea e tecnologia. I suoi set al Circoloco ad Ibiza e quelli a Glastonbury o al Burning Man – giusto per citarne alcuni – hanno il raro dono dell’imprevedibilità e di far sorridere e divertire il pubblico presente. Perché Seth Troxler è sempre il primo a divertirsi quando suona.

Venerdì 26 luglio 2024: Clorophilla con Hugel e Samuele Sartini. Da quasi dieci anni Hugel è un autentico hit-maker. Hugel vanta oltre un miliardo di stream grazie a brani di indubbio successo mondiale quali “Marianela (Que Pasa)”, “Buscando Money” e la recentissima “La Verdolaga”, appena uscita sull’etichetta discografica inglese Defected, da lui stesso definita “la Champions League of house music”. Nel suo cursus honorum spiccano altresì le collaborazioni con Diplo, Marshmello and J.Balvin ed i set in festival assoluti quali Electric Daisy Carnival, Lollapalooza e Tomorrowland.

Sabato 27 luglio 2024: Club Couture con The Cube Guys e Low Steppa. Low Steppa (nella foto) è sempre più una certezza e una garanzia quando si entra nel territorio della house music. Merito delle sue produzioni per etichette discografiche quali Armada Music, Defected Records, Strictly Rhythm e la sua Simma Black, dei suoi set in festival di riferimento quali Creamfields e EDC Las Vegas, a Ibiza e nel resto del mondo. Tra le sue ultime release, spicca “Bullerengue”, realizzata insieme a Crusy ed uscita proprio per Defected lo scorso marzo.

Questa estate la programmazione della Villa delle Rose prevede Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato) e Vida Loca (domenica, da giugno). Tedua, Mau P, James Hype, Marco Carola, Ralf, Bob Sinclar e Guè tra i suoi guest previsti ad agosto.

www.villadellerose.net