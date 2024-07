Villa delle Rose Misano, tutti i guest di luglio 2024

Sabato 29 giugno 2024 la Villa delle Rose di Misano Adriatico ha chiuso il mese nel migliore dei modi, con i festeggiamenti per il suo 30simo compleanno. Festeggiamenti che proseguono per tutta l’estate, come si evince dalla sua programmazione di luglio, in particolare per quanto riguarda i suoi sabati Club Couture, che sformano un super ospite dietro l’altro. Si inizia sabato 6 – nel week-end della Notte Rosa – con The Martinez Brothers e si prosegue sabato 13 con Carlita, sabato 20 con Seth Troxler e sabato 27 con Low Steppa.

Sabato 6: The Martinez Brothers. Chris e Stevie Jr Martinez (The Martinez Brothers) si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore di locali di culto newyorkesi quali il Paradise Garage. Capaci di creare musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy, i Martinez questa estate sono resident all’Hï Ibiza (il locale numero uno al mondo per la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag), così come la loro etichetta discografica Cuttin’ Headz non manca mai di avere un occhio di riguardo per i talenti emergenti.

Sabato 13: Carlita. Italo-turca, la dj e producer Carlita ha a sua volta una formazione musicale molto forte. Ha iniziato a suonare il pianoforte da bambina, per poi studiare violoncello alla Royal Academy of music: una polistrumentista che si trova molto a suo agio con la musica elettronica in tutte le sue varianti. Insieme a DJ Tennis ha creato il format Senza Fine, che dà vita ai party più celebrati della Fashion Week di New York; il suo ultimo singolo si intitola “Planet Blue”, che anticipa l’uscita del suo album prevista per questo autunno.

Sabato 20: Seth Troxler e Romano Alfieri. Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore che l’hanno portato a scalare il Kilimangiaro, a dimostrarsi a più riprese un vero e proprio master chef e a dare vita a progetti artistici quali “Lost Souls Of Saturn”, un mix quest’ultimo tra musica elettronica, arte contemporanea e tecnologia. I suoi set – che siano al Circoloco ad Ibiza o al festival Glastonbury – hanno sempre il raro dono dell’imprevedibilità e di far sempre sorridere e divertire il pubblico presente.

Sabato 27: Low Steppa e The Cube Guys. Low Steppa è sempre più una certezza e una garanzia quando si entra nel territorio della house music. Merito delle sue produzioni per etichette discografiche quali Armada Music, Defected Records, Strictly Rhythm e la sua Simma Black, dei suoi set in festival di riferimento quali Creamfields e EDC Las Vegas, a Ibiza e nel resto del mondo.

Questa estate la programmazione della Villa delle Rose prevede Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (domenica, da giugno) e Vita (martedì, dal 23 luglio al 20 agosto).

foto di Luca Rossetti