Anfisa Letyago special guest al Tinì SoundGarden

Dopo l’inaugurazione di sabato 2 luglio 2022 con Wade e Paul Cart, sabato 9 luglio il Tinì Sound Garden di Cecina (Livorno) propone una console tutta al femminile con Anfysa Letyago, La La e Lolu Menayed.

Nata in Siberia e cresciuta in Italia, anno dopo anno Anfisa Letyago ha saputo affermarsi nei dancefloor di tutto il mondo, suonando in festival quali Ultra Music Festival, Movement e Tomorrowland. È attivissima anche sul fronte discografico, come dimostrano le sue release per label quali Drumcode, Kompakt e Rekids e Deutsche Grammophon; per quest’ultima nelle scorse settimane ha firmato il remix ufficiale di “Go” di Moby, così come lo scorso anno ha saputo dar vita a N:S:DA, la sua etichetta discografica. Lo scorso anno si è classificata al 35simo posto nella classifica Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag.

La La è l’alter ego della dj e producer scozzese Lauren Andrew: il suo repertorio è sempre in grado di stupire, come dimostrano i suoi set in giro per il mondo, in particolare quelli per Boiler Room. La dj e producer Lolu Menayed proviene da Buenos Aires: le produzioni con le sue etichette discografiche Vinyl Label e Philu Music sono da tempo un riferimento per chi segua la musica elettronica.

Questa estate il Tinì SoundGarden si presenta totalmente rivoluzionato per quanto riguarda audio e visual: il nuovo soundsystem consente una diffusione ed un ascolto uniformi e pulitissimi in ogni parte del locale, così come tutto il lato console è accompagnato da un ledwall imponente e si è dotato di un palco in grado di accogliere come si deve i migliori live elettronici. Un concetto ed una filosofia musicale che puntano ad offrire al pubblico presente un’esperienza immersiva nel senso più letterale del termine, così come per la programmazione il Tinì punta su nomi affermati e nuove avanguardie, puntando a posizionarsi tra i club di riferimento di questa estate: un progetto di prospettiva, certificato dalla stretta collaborazione con il team del festival Decibel Open Air, in programma a Firenze sabato 10 e domenica 11 settembre e sabato 23 luglio propone all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze Solomun. Per il Tinì SoundGarden l’estate 2022 significa davvero l’inizio di una nuova era.

Il Tinì SoundGarden è aperto tutti i sabati di luglio e agosto. Tra i suoi appuntamenti clou, la Maratona di Ferragosto (domenica 14 agosto) con Ilario Alicante, Seth Troxler, Silvie Loto, The Martinez Brothers e Said Dami.

