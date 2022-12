Vision presenta The Martinez Brothers al Fabrique

Venerdì 16 dicembre ultimo appuntamento del 2022 con Vision, il progetto di Amnesia Milano che da settembre a novembre ha portato in console Peggy Gou, Solomun, Boris Brejcha, Marco Carola e Charlotte de Witte: cinque date nelle quali sono stati registrati altrettanti sold out. Venerdì 16 dicembre 2022 si continua a volare altissimo, grazie alla presenza in console di The Martinez Brothers, Jaden Thompson e Dj Protein.

Chris e Stevie Jr Martinez (The Martinez Brothers) si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore di locali di culto newyorkesi quali il Paradise Garage: autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. Capaci di creare musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy, i Martinez questa estate sono stati resident all’Hï Ibiza (il locale numero uno al mondo per la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag), così come la loro etichetta discografica Cuttin’ Headz non manca mai di avere un occhio di riguardo per i talenti emergenti e le realtà meno mainstream.

Tra i talenti scelti dai Martinez per la loro label, spicca proprio Jaden Thompson, già in console all’Amnesia ad inizio novembre e che torna per fare al meglio la sua parte venerdì 16 dicembre con Vision. Nel frattempo è diventato resident del fabric di Londra, uno dei club più autorevoli al mondo.

Dj Protein, al secolo Fabio Monesi è il creatore delle label Wilson Records e Hardmoon London: i suoi mixati sono in rotazione su CircoLoco Radio, il podcast settimanale del lunedì elettronico più famoso al mondo.

Con questa line up, venerdì 16 dicembre la one-night Vision è pronta a salutare il 2022 nel migliore dei modi.

Ingresso Fabrique Milano venerdì 16 dicembre 2022: 35€ + d.d.p.



