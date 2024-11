Brejcha e Carola i prossimi guest della serata Vision

Boris Brejcha (venerdì 15 novembre 2024) e Marco Carola (venerdì 22 novembre 2024): questi i prossimi guest di Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano in scena al Fabrique e che torna con due appuntamenti nel giro di pochi giorni.

Talento indiscusso, autore di innumerevoli hit, costantemente in tour mondiale, una maschera da Joker ispirata dal carnevale brasiliano: questo e molto altro è Boris Brejcha, ospite speciale della serata Vision, in programma venerdì 15 novembre 2024 al Fabrique di Milano, dove suonerà insieme a Brina Knauss e Valerie Fox.

Da quasi vent’anni, Boris Brejcha è una figura di spicco nella scena elettronica internazionale. I suoi primi brani sono stati pubblicati nel 2006 e da allora la sua carriera è stata inarrestabile. Brejcha ha più di 100 release all’attivo e sono tanti i suoi set divenuti virali, su tutti quelli al festival Tomorrowland nel 2018 (103 milioni di visualizzazioni) e per la piattaforma Cercle nel 2019 (50 milioni). Ama definire la sua musica High Tech Minimal, sottotitolandola “la musica intelligente del futuro”: il suo stile è unico sia on stage sia in studio di registrazione, come dimostrano le produzioni della sua etichetta discografica Fckng Serious, in particolare il suo album “Level One” uscito lo scorso aprile e che Brejcha stesso definisce “un delicato equilibrio tra il mio sound classico e la mia evoluzione musicale”.

Pochi dj sanno prendersi il centro della scena, essere sempre decisivi in ogni loro set, in ogni club e in ogni festival dove suonano. Un’autentica èlite, un consesso esclusivo nel quale ha un posto in primissima fila Marco Carola, che venerdì 22 novembre 2024 torna a Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano in programma come sempre al Fabrique, insieme a Franky Rizardo e Jo.

Da anni Marco Carola è uno dei dj più influenti al mondo. Questa estate la sua serata Music On in scena al Pacha di Ibiza da maggio ad ottobre è andata sistematicamente sold out, così come la sua presenza in ogni serata fa la differenza, sempre e comunque. Merito della sua capacità di dare sempre il meglio di sé in ogni circostanza, di curare in tutti i set ogni minimo dettaglio, di porsi ogni volta nuovi obbiettivi e avere una coerenza ed un’identità musicale senza eguali. Il dj perfetto per una one-night come Vision, che a settembre ha proposto Jamie Jones e The Martinez Brothers e venerdì 13 dicembre avrà in console Joseph Capriati e Seth Troxler.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo