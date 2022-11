Vision presenta Charlotte de Witte al Fabrique

Quando una visione si trasforma in realtà? Nel clubbing e nella musica elettronica quando tutti i suoi elementi che li compongono si allineano come i pianeti nel sistema solare. Accade di rado, da questa stagione accade al Fabrique di Milano con la one-night Vision, il nuovo progetto di Amnesia Milano che venerdì 25 novembre presenta in console Charlotte de Witte, Richey V e Simone Zino.

Nel 2020 e nel 2021 numero uno nell’Alternative Top 100 DJs di DJ Mag, questa estate la dj e producer belga Charlotte de Witte è stata la prima dj donna a suonare un set di chiusura sul palco principale del festival Tomorrowland. Un nuovo importante traguardo in una carriera che l’ha vista diventare resident con i suoi mixati in Essential Selection, in onda tutti i fine settimana su BBC Radio 1, così come con la sua etichetta discografica KNTXT non si limita a release di grande successo, ma anche ad organizzare eventi, show case e programmi radiofonici. Se anche nei dj esiste la categoria dei fuoriclasse, Charlotte de Witte ne fa parte a pieno titolo.

Venerdì 25 novembre Charlotte de Witte è affiancata in console da Richey V e Simone Zino. Richey V, co-fondatore di Void, si è formato nella cosiddetta scena indie, suonando diverse volte all’Amnesia e al Social Music City. Simone Zino prosegue metodicamente nel suo percorso artistico, costruito con diversi set tra Ibiza e le realtà più underground milanesi.