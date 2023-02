Al Fabrique Vision con Tale Of Us e Armonica

L’ultimo fine settimana di febbraio a Milano è sempre qualcosa di molto speciale, grazie alla sua Fashion Week, una delle Big Four mondiali della moda, insieme a quelle di New York, Londra e Parigi. Venerdì 24 febbraio 2023 Vision saprà come sempre farsi trovare pronta: venerdì 24 febbraio la one-night dell’Amnesia Milano torna al Fabrique di Milano con i Tale Of Us e gli Armonica.

Raccontare i Tale Of Us significa raccontare la storia ed il percorso di un duo capace di incidere nell’evoluzione della musica elettronica come pochissimi altri al mondo. La loro melodic techno continua a dettare legge in tutti i dancefloor e in tutti i festival internazionali, il loro marchio di fabbrica Alfterlife fa la differenza sia come etichetta discografica sia come eventi, che ormai si svolgono ovunque. La scorsa estate la loro one-night all’Hï Ibiza si è confermata uno degli appuntamenti clou della isla. La loro data Vision al Fabrique è un’opportunità più unica che rara per sentirli in Italia prima di questa estate.

Gli Armonica tornano in console a Vision pronti a ribadire eclettismo e trasversalità, qualità che negli ultimi mesi hanno sempre più palesato spesso e volentieri suonando talvolta proprio insieme ai Tale Of Us. Per gli Armonica la musica è una missione che parte da prospettive e differenti ma che finiscono con il convergere quando arriva il momento di dare la svolta ad un set, ad una serata, a qualcosa che sappia farsi ricordare.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo