Al Fabrique Vision presenta Mathame AV:Show

Febbraio è da sempre il mese delle Fashion Week, che iniziano a Berlino e si concludono a Parigi. Quest’anno la Fashion Week di Milano è in programma da martedì 20 a lunedì 26 febbraio 2024 e come sempre il calendario dei suoi eventi correlati sarà sempre di ottimo livello. Tra i più attesi, il nuovo appuntamento con Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano che venerdì 23 febbraio torna al Fabrique con Mathame ed il loro AV:Show, Jan Blomqvist, Brina Knauss e Lyke.

Con Vision, i fratelli Amedeo and Matteo Giovanelli aka Mathame portano per la prima volta in Italia il loro AV:Show: un set nel quale la loro musica si sincronizza con elementi visivi spaziali, immersivi, futuristici e sci-fi, qualcosa di assolutamente unico ed innovativo non soltanto in ambito elettronico. Un format che si sposa alla perfezione con le loro selezioni e con le loro produzioni, che amano contaminare con richiami sia alla cinematografia sia alla letteratura. Un ulteriore salto di qualità per un duo uscito lo scorso anno con l’album “MEMO” (Astralwerks), ideale allo stesso tempo per il dancefloor e per l’ascolto.

Il tedesco Jan Blomqvist unisce la potenza della musica elettronica a delicati riff strumentali e a melodie a metà tra il chill ed il riflessivo: uno stile apprezzato nientemeno che dai Rolling Stones, che hanno dato l’ok per il suo rework di “Sympathy For The Devil”. I suoi live al Burning Man, al Coachella e per Cercle sono sempre piacevolissimi.

Dopo i suoi esordi come cantante nella natia Slovenia, Brina Knauss si è trasferita a Milano ed ha iniziato a dedicarsi al djing, arrivando a suonare per elrow, Tomorrowland (la scorsa estate nel main stage), Afterlife e per tantissime altre realtà di riferimento. Empath è il nome della sua etichetta discografica: tra le sue ultime release, spicca l’EP “We Know”.

Talento ormai emerso più che emergente, il dj, producer e cantante Lyke vanta collaborazioni per label quali Armada Music, Afterlife Recordings e Drumcode Records. E proprio per Afterlife ha firmato insieme ai Mathame il brano “Nothing Around Us”.

