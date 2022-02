Amnesia Milano 2022: Back To Be Human

Un ritorno alla normalità, alla quotidianità, alle storie di tutti i giorni non può prescindere – nella maniera più assoluta – dal ritorno del clubbing, dallo stare insieme dove si sa di trovarsi bene, dal ritrovarsi con gli amici e con chi si condivide la passione e l’interesse per la musica elettronica ed il ballo che ne consegue e deriva.

Un ritorno alla normalità, ad essere umani (Back To Be Human) che finalmente si materializza di nuovo all’Amnesia Milano, che sabato 12 febbraio 2022 riparte con la sua stagione invernale, con la ferma intenzione di non fermarsi mai più: un auspicio e un augurio che va esteso ad ogni attività tesa alla socializzazione e che proprio nei club deve ritrovare una delle sue massime espressioni.

Sabato 12 febbraio 2022 si riparte con i Mathame e Brina Knauss. Da diversi anni Mathame tengono alta la bandiera italiana dell’elettronica, come dimostrano le loro release per Afterlife, i loro remix per Moby (recentissimo), RÜFÜS DU SOL e Meduza e la loro collezione NFT Angel Collection; parte dei proventi di quest’ultima viene destinata a Carbon180, organizzazione non governativa che agisce per ridurre gli effetti ambientali delle emissioni carboniche. Dopo i suoi esordi come cantante nella natia Slovenia, Brina Knauss si è trasferita a Milano ed ha iniziato a dedicarsi al djing, arrivando a suonare per elrow, Tomorrowland, Woomoon e in tante altre realtà di riferimento: a fine gennaio un suo set è stato trasmesso live in modalità metaverso su LIVENow, in collaborazione con la piattaforma The Nemesis.

Ingresso Amnesia Milano sabato 12 febbraio 2022: prevendite 25€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€

A febbraio la programmazione dell’Amnesia prosegue con Richie Hawtin (sabato 19) e Luciano (sabato 26).

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

www.amnesiamilano.com

Foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo