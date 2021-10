Halloween Night all’Amnesia Milano

Fedele al suo messaggio stagionale #BackToBeHuman, alle sue consuetudini e alle sue abitudini, domenica 31 ottobre 2021 l’Amnesia Milano propone una Halloween Night esclusivamente all’insegna della musica. Il ritorno alla normalità passa anche attraverso il primo prefestivo che si può trascorrere in modalità clubbing, da quasi due anni a questa parte; niente di meglio che celebrarlo all’Amnesia Milano con i suoi dj. Halloween significa anche questo: la fine di una stagione e l’inizio di una nuova. Mai come quest’anno una ricorrenza dagli innumerevoli significati.

In questa stagione l’Amnesia Milano vuole rafforzare il concetto di club in quanto tale, grazie alle sue caratteristiche sonore e visuali, entrambe concepite al fine di dar vita ad un’esperienza davvero immersiva. Basti pensare alla sua installazione lighting Urban Caos, presente all’Amnesia dal 2017, curata da Expect Nothing e volta ad esplorare i concetti di movimento, spazio e luce in ogni loro dimensione, contribuendo a rendere una serata all’Amnesia sempre uguale e allo stesso tempo sempre diversa.

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. Sarà allestito un hub esterno al locale dove sarà possibile effettuale tamponi rapidi; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

www.amnesiamilano.com