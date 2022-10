Vintage Culture all’Amnesia per Halloween

Per Amnesia Milano, la notte di Halloween non è mai stata una notte come tutte le altre: nessun effetto speciale, nessuna festa a tema ma sempre e soltanto tanta buona musica. Sarà così anche lunedì 31 ottobre 2022, quando l’Amnesia Milano presenta Vintage Culture e Davide Mentesana.

Il brasiliano Lukas Ruiz aka Vintage Culture torna all’Amnesia dopo il suo apprezzatissimo set dello scorso marzo, data della sua prima serata in assoluto in Italia. Il suo 2022 è stato assolutamente inarrestabile, grazie alle sue residenze a Ibiza e a Las Vegas, ai set al festival Coachella e al Club Space di Miami, agli streaming da record – oltre un miliardo e mezzo in totale – le produzioni e i remix che nelle ultime settimane lo hanno portato a collaborare con i Meduza per il brano “Under Pressure” per la label Tomorrowland Music e a remixare “My Paradise” di Jamie Jones per DFTD. Risultati che lo hanno portato ad essere inserto dalla rivista Forbes nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo.

Lunedì 31 ottobre Vintage Culture è affiancato in console dal dj e producer milanese Davide Mentesana, da questa stagione in rotazione tra i periodic resident di Amnesia Milano. Il suo sound oscilla tra minimal e tech house ed è sempre in costante evoluzione.

www.amnesiamilano.com