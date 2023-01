All’Amnesia Milano special guest Patrick Topping

Arrivare ai vertici è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Azzeccare una hit discografica è complicato, ribadire anno dopo anno il proprio status di top dj è la vera conquista: caratteristiche che si addicono alla perfezione a Patrick Topping, sabato 21 gennaio 2023 in console all’Amnesia Milano insieme ad Alex Rubia.

Il nome di Patrick Topping si è imposto nella scena elettronica mondiale nel 2014 con il brano “Forget” uscito su Hot Creations, l’etichetta discografica di Jamie Jones e Lee Foss e subito eletto Ibiza Track Of The Season Of The Year. Da allora sono arrivate le vittorie ai DJ Awards e ai Best Of British di DJ Mag, le presenze nei migliori club e festival in tutto il mondo e una serata tutta sua ad Ibiza, Trick, in scena ogni venerdì al DC-10 questa estate. I suoi set miscelano abilmente house, techno, electro e disco: un eclettismo funzionale che appartiene davvero a pochissimi dj.

Sabato 21 gennaio 23 Patrick Topping è affiancato in console da Alex Rubia. Dj e producer milanese, Alex Rubia sin da giovanissimo si è dedicato alla musica elettronica, con produzioni per etichette discografiche quali Desolat ed una sistematica presenza nei party underground milanesi. Un nome al quale prestare sempre più attenzione.

Ingresso Amnesia Milano sabato 21 gennaio 2023: prevendite 27,5€+d.d.p.; intero in cassa 35€