DJ Awards Ibiza: i vincitori degli Industry Award

Cresce sempre più l’attesa per l’edizione 2024 dei DJ Awards, che quest’anno festeggia il suo 23esimo anniversario e la cui cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 2 ottobre al Chinois di Ibiza.

International DJ Of The Year 2024, Live Act, Breakthrough, House, Tech House, Drum & Bass, Techno, Progressive House, Organic House, Afro e Trance le categorie in gara ai DJ Awards di quest’anno: categorie remodulate da quest’anno per meglio fotografare lo stato attuale della scena elettronica globale.

I vincitori in gara saranno rivelati la sera stessa, dopo aver premiato i vincitori degli Industry Awards, selezionati da una giuria di esperti tra i massimi esponenti dell’industria musicale mondiale e che sono stati appena rivelati.

I loro nomi? Luciano (Ibiza Icon), David Guetta’s F*** Me I’m Famous at Ushuaia and Future Rave at Hi Ibiza (Ibiza Party of the Summer), Adam Port, Stryv – Move feat. Malachiii (Ibiza Track of the Summer), Keinemusik (What’s Hot Global), Defected Croazia (Global Festival) e Michael Bibi‘s One Life Campaign (Play It Back Award), GOSPËL (Eye on… USA). Un premio speciale istituito quest’anno – infine si intitola Dance Floor Moment ed è rivolto a chi avrà saputo caricare su Instagram i filmati dei migliori momenti sulle piste da ballo, taggando @thedjawards e utilizzando l’hashtag #DANCEFLOORMEMORY: un riconoscimento per tutti i fan ed i clubber di tutto il mondo, una componente assolutamente imprescindibile di ogni serata, di ogni club, di ogni festival.

Fondati nel 1998 da José Pascual e Lenny Krarup, i DJ Awards sono da tempo riconosciuti come gli Oscar della musica elettronica; quest’anno tornano dopo una pausa di quattro anni, una nuova proprietà e nuovi investimenti, pronti a dare alla musica elettronica ed ai suoi primattori il proscenio che meritano.

Martedì 2 ottobre 2024 il Chinois aprirà alle ore 22 e la cerimonia di premiazione dei DJ Awards si svolgerà dalle 23.30 a mezzanotte e mezza. Conduttrici della serata Jaguar (BBC Radio 1) e Katie Knight (Tribes Tv). L’afterparty inizierà a mezzanotte e mezza. Una serata pronta a riunire i gotha del settore, il modo migliore per celebrare un’altra memorabile estate ibizenca.

foto di Andrei Oprescu