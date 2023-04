Pyramid Ibiza: la full line-up del 2023

Party sempre più all’avanguardia, questa estate Pyramid Ibiza è pronto a dare il meglio di sé. Tutte le domeniche dall’11 giugno all’8 ottobre Pyramid propone la sua line-up migliore di sempre con una serie di pesi massimi della console in grado di proporre il meglio della musica elettronica in tutte le sue sfumature.

Tra i nomi di spicco in cartellone a Pyramid il titano della techno Richie Hatwin, Ricardo Villalobos e Luciano in modalità b2b, i pionieri rumeni [A:RPIA:R] ed il potente olandese Riniero Zonneveld con il suo live set e la sua acid techno, il mago Caribou, il guru della world music Bonobo, 999999999 e I Hate Models con la loro hard techno, Kerri Chandler con la sua house sempre gioiosa, Hector Oaks, Maceo Plex, Special Request, DJ Boring, Chaos in the CBD, Jennifer Cardini e tanti altri ancora.

Tanti altresì i talenti femminili presenti a Pyramid: la candidata ai Grammy Awards Honey Dijon, che porta per la prima volta a Pyramid la sua house di purissima qualità, Nina Kraviz, Avalon Emerson, Amelie Lens, Deborah De Luca, Stella Bossi, Juliet Fox, Sama’ Abdulhadi, Sonja Moonear e molte altre.

Oltre a tutto ciò, tantissime le altre sorprese in arrivo a Pyramid, quali eventi unici come quelli in collaborazione con i festival Junction 2 e Sunwaves, senza dimenticare il party di venerdì 28 aprile 2023, autentica anteprima di quello che accadrà all’Amnesia ogni domenica da giugno ad ottobre.

Pyramid torna all’Amnesia dopo una stagione invernale durante la quale è stato impegnato con i suoi party in tutto il mondo: Argentina, Svizzera, Spagna, Gran Bretagna e Italia. Adesso è tempo di tornare all’Amnesia, è tempo di tornare a casa.

Ticket in vendita a questo link: www.amnesia.es/en/promotor/pyramid

Crediti foto d’apertura: Phrank