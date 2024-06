La line up all’Amnesia Ibiza di HE.SHE.THEY.

Manca davvero poco al via della terza stagione di HE.SHE.THEY., in programma nella main room dell’Amnesia di Ibiza da martedì 30 luglio a martedì 17 settembre 2024; nelle stesse serate la Terrazza dell’Amnesia ospiterà Claptone ed il suo party The Masquerade.

HE.SHE.THEY. è una delle serate più vivaci di Ibiza: una autentica community old skool che ha in inclusione, diversità e accoglienza i suoi valori fondanti, un marchio che sempre più presente in tutto il mondo, anche e soprattutto in festival assoluti quali Glastonbury, Coachella e Kappa Futur. HE.SHE.THEY. ha debuttato ad Ibiza nel 2022 e si è trovata subito a casa; sarà così – anzi meglio – anche questa estate.

Il party di apertura è in programma il 30 luglio e si prospetta epico grazie alla presenza di Dan Shake, Ewan McVicar b2b Special Request, Jo Mills b2b Guy Williams e della sempre più apprezzata resident SYREETA; ad agosto spicca il b2b tra Cinthie e Demi Riquísimo (martedì 6), i set di DJ Boring (Dj-kicks) ed il b2b HAAi e Gabrielle Kwarteng (martedì 13), trance, techno ed house alla massima potenza con Partiboi69 e Hannah Laing (martedì 20), le selezioni accurate di Sally C, Salute e Mall Grab b2b Effy (martedì 27). A settembre si inizia con la deep house di Chaos In The CBD e la disco di Horse Meat Disco (martedì 3) e si prosegue con la techno di Marcel Dettmann e l’electro di Jennifer Cardini (martedì 10); martedì 17 gran finale con il fuoriclasse Ben Klock, la house di Cassy, FJAAK e Fabrice.

HE.SHE.THEY. sarà una delle serate più frizzanti di questa estate ibizenca. Meglio non perdere altro tempo e assicurarsi da subito il proprio biglietto per parteciparvi.

foto di la skimal