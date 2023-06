Amnesia Ibiza insieme a size? e adidas Originals

Amnesia Ibiza, il superclub più famoso al mondo, ha stretto una partnership per la stagione 2023 con size? e adidas Originals.

Queste importanti realtà si uniranno per il party Do Not Sleep con Jackmaster, Sidney Charles b2b Yaya ed il trio mancuniano Mason Collective (mercoledì 7 giugno 2023) e per l’inaugurazione della stagione estiva di Pyramid (domenica 11 giugno), che propone in Terrazza uno specialissimo b3b con Ricard Villalobos, Raresh e Franco Cinelli, insieme a Nima Gorji e Cuartero; in Main Room in console Andres Campo, Deborah De Luca, Kobosil e Luca Donzelli. Una sinergia che sarà replicata per il party di chiusura di questa stagione, da sempre uno dei momenti clou della stagione ibizenca.

size? e adidas Originals sponsorizzeranno tutte le serate Pyramid, che prevede headliner come Caribou, Bonobo (DJ Set), Ricardo Villabolos, Nina Kraviz, Raresh, Richie Hawtin e altri ancora, così come non mancherà la loro presenza a HE.SHE.THEY., il party inclusivo per antonomasia, e in tante altre situazioni. In tutte queste serate, lecito aspettarsi che size? e adidas Originals propongano una serie di novità e contenuti speciali, quali un video mapping unico nel suo genere sul muro d’ingresso dell’Amnesia, rivestimenti speciali per gli autobus e tanto altro ancora.

“Con l’estate al via, siamo davvero entusiasti di annunciare la nostra partnership con adidas Originals con l’iconico super club Amnesia Ibiza per l’intera stagione – affermano a size? – Qui a size? siamo incredibilmente appassionati di musica e il nostro affermato franchising size?sessions fornisce una piattaforma versatile alla quale tutti gli amanti della musica possono partecipare sintonizzandosi. Sponsorizzeremo anche alcune delle serate più rinomate di Ibiza: Pyramid, Do Not Sleep, Amnesia Present e HE/SHE/THEY. Non vediamo l’ora di vedere cosa abbia da offrire la stagione”.

“È un vero piacere lavorare al fianco di due marchi così all’avanguardia – spiega Neil Evans, Direttore Musicale di Amnesia Ibiza – Era da tempo che cercavamo un allineamento perfetto tra i nostri marchi ed una partnership con le stesse visioni per il futuro”

Questo è davvero un incontro tra potenti forze della musica e della moda, pronto a lasciare il segno e a fare la differenza.

L’Amnesia Ibiza è considerato uno dei club più iconici al mondo, sin dalla sua nascita sempre in prima linea nel variegato universo della musica elettronica. Amnesia è da sempre sinonimo di esperienze uniche ed indimenticabili: Un status che è tale sin dagli anni settanta, per un locale che negli anni sempre ospitato i più importanti artisti della musica dance. Dotato di due aree distinte – la Main Room e la Terrazza – Amnesia Ibiza vanta un sistema audio, video e lighting all’avanguardia e un’atmosfera così particolare al punto da coinvolgere il pubblico presente sino alle prime ore del mattino.

Dal 2000, size? è specializzata nella fornitura dei migliori marchi di calzature, abbigliamento e accessori. Offrendo collezioni esclusive che non possono essere cercate trovate altrove, size? fornisce una conoscenza approfondita dei prodotti, del loro impatto sulla moda e sulla cultura e del perché sono stati così significativi nella storia di questi marchi.

