La line up irresistibile di Amnesia Ibiza Presents

I lunedì dell’Amnesia sono pronti a infiammare nuovamente Ibiza con il ritorno del dinamico duo formato da Sonny Fodera e Danny Howard. Amnesia Presents rappresenta il modo migliore per iniziare la settimana, con i suoi lunedì in programma dal 17 giugno al 30 settembre 2024 e gli eccellenti viaggi sonori prettamente house curati da Sonny Fodera e dal guru di BBC Radio 1 Danny Howard, che saranno affiancati in Terrazza di volta in volta da Arielle Free, Belters Only, Chris Lorenzo, D.O.D, Dombresky, Jazzy, LF System, Miguel Bastida, Oden & Fatzo.

A tutto ciò si aggiunga la grande novità rappresenta dalla Club Room, un esclusivo punto di ritrovo per gli appassionati di UK garage. Ogni settimana spazio ad artisti alquanto ricercati quali Sammy Virji, Interplanetary Criminal, figure riverite come DJ EZ and Todd Edwards ed una serie di talenti emergenti quali Salute, Conducta, Girls Don’t Sync, Riordan, and Yung Singh.

Sonny Fodera è una presenza ad Ibiza di quelle che fanno la differenza, con i suoi lunedì all’Amnesia è diventano in loco un punto di riferimento, così come le sue produzioni discografiche soltanto nell’ultimo anno hanno raggiunto 250 milioni di stream, per tacere dei suoi tour sold out nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Danny Howard è una figura tra le più poliedriche nel variegato universo della musica elettronica, forte di un’esperienza radiofonica decennale per BBC Radio 1, dove conduce Dance Party e di una serie di produzioni discografiche sempre impeccabili come i suoi dj set in giro per il mondo, sempre in grado di lasciare il segno.

Amnesia Presents è una situazione privilegiata, con musica di qualità ed una serie di artisti leader nei rispettivi ambiti di appartenenza, il tutto arricchito da un sistema audio senza eguale come il KV2. Ogni serata di Amnesia Presents sa essere sempre speciale, come e più di quelle andate in scena lo scorso anno.

