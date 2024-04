La residenza all’Amnesia di HE.SHE.THEY.

Autentica serata d’avanguardia, HE.SHE.THEY. torna nella main room dell’Amnesia Ibiza per la terza estate consecutiva con una line up che propone il meglio della house e della techno. HE.SHE.THEY. è un vero punto di riferimento internazionale, una serata all’insegna dell’inclusione e che torna all’Amnesia ogni martedì dal 30 luglio al 17 settembre con otto appuntamenti più che speciali nella main room del locale ibizenco, mentre in Terrazza andrà in scena The Masquerade di e con Claptone.

Questa estate tornano a HE.SHE.THEY. alcuni dei protagonisti dello scorso anno quali Ewan Mcvicar, Marcel Dettmann, Ben Klock, Horse Meat Disco, SYREETA, Sally C, CC:Disco! e Jennifer Cardini; per la prima volta ci saranno alcune eccellenze quali HAAi, FJAAK, Hannah Laing, Salute, Mall Grab, DJ Boring, LB AKA LABAT, Cassy, Partiboi69, Chaos in the CBD, Special Request, Cinthie, Dan Shake, Gabrielle Kwarteng, ISAbella, BASHKKA, Demi Riquísimo e Dennis Ferrer, artisti molto legati alla serata come Gina Breeze e FABRICE dell’etichetta discografica di HE.SHE.THEY.

Si prospetta un’altra estate scintillante per HE.SHE.THEY., un party all’insegna dell’inclusione e davvero aperto a tutti, tesa ad accogliere e valorizzare incondizionatamente chiunque vi prenda parte. Con i suoi party, la sua etichetta discografica e la sua linea di abbigliamento, HE.SHE.THEY. è arrivata ovunque: nei club dove ha registrato il tutto esaurito e sui palchi di festival quali Glastonbury, Coachella, Lost Village e Kappa Futur. Tutto questo è molto ben raccontato in un bellissimo documentario.

La liason tra HE.SHE.THEY. e Amnesia Ibiza è nata nel 2022 e si è subito rivelata molto solida: entrambe le realtà condividono comuni valori: Amnesia è un club da sempre all’avanguardia per ogni dettaglio – impianto audio, qualità della produzione dei suoi venti – ma anche e soprattutto perché si tratta di un club dove si ci sente sempre benvenuti e sempre al sicuro.

Fondato da Sophia Kearney e Steven Braines, HE.SHE.THEY. è un party che riporta ai valori dell’oldskool che hanno caratterizzato Ibiza da sempre, una festa dove tutti si sentono sempre a proprio agio, indipendentemente da sesso, genere, abilità, religione, provenienza, orientamento sessuale. A HE.SHE.THEY. ci si può vestire in maniera trasgressiva o nella maniera più classica, durante una serie di serate che saranno sempre migliori delle precedenti, merito anche dell’animazione e dei suoi ballerini provenienti da ogni parte del mondo.

Con HE.SHE.THEY. prepariamoci a vivere un’estate completamente nuova.

Ticket disponibili a questo link

foto di la skimal