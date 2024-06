Capriati e Metamorfosi: la line up data per data

Metamorfosi, la one-night ibizenca di Joseph Capriati è famosa in tutto il mondo ed è pronta a tornare all’Amnesia Ibiza ogni venerdì dal 19 luglio al 6 settembre 2024 con una line up assolutamente stellare, con il meglio del djing mondiale per otto serate consecutive.

L’edizione di quest’anno di Metamorfosi si prospetta la migliore di sempre: Capriati sarà sempre in prima linea in Terrazza, spesso e volentieri con speciali set back to back, così come la Club Room sarà curata dalla dj e producer spagnola Indira Paganotto, un nome sempre più in auge nella scena elettronica contemporanea: come dj non è seconda a nessuno, come producer vanta release per le label KNTXT di Charlotte de Witte, Trip di Nina Kraviz e per la sua Artcore. Il suo set dopo la conclusione del MotoGP in Spagna è stato apprezzatissimo.

Metamorfosi inizia venerdì 19 luglio con il back-to-back-to-back che vede protagonisti Capriati, Dennis Cruz e Ben Sterling; insieme a loro – in Terrazza – Toman e Murphy’s Law; in Club Room la resident Indira Paganotto, affiancata nella circostanza da Dubfire, Lee Ann Roberts e Valentino. Venerdì 26 luglio la Terrazza dell’Amnesia schiera Joseph Capriati, Carlita, Blackchild, Frank Storm e Sidney Charles. In Club Room Indira Paganotto è affiancata da Hector Oaks, KI/KI e Skizzo.

Venerdì 2 agosto Capriati si esibisce in un back to back con Mister Paradise Jamie Jones; sempre in Terrazza in programma WhoMadeWho (ibrid dj set) e Serge Devant; in Club Room in console Indira Paganotto, Sara Landry, Oguz e ParkerStrange. Venerdì 9 agosto in Terrazza Capriati, i maestri della deep house Bedouin, Magdalena e Ratier e le loro rispettive magiche melodie; in club Room Indira Paganotto, l’iconico berlinese Patrick Mason, la techno emozionante di DJ Rush e Antonio De Angelis.

Il 16 agosto in Terrazza Joseph Capriati b2b il fondatore di Desolat e il beniamino di Ibiza Loco Dice, il leggendario Sven Väth e Kemikal Ali; in Club Room il fuoriclasse del Berghain Ben Klock, il pioniere italiano Luigi Madonna e Roberto Capuano b2b Flavio Folco. Venerdì 23 agosto in Terrazza Joseph Capriati, il tonitruante Paul Kalkbrenner (live), Pawsa e Marco Tropeano b2b Francesco Squillante; in Club Room Indira Paganotto, Cera Khin, Lorenzo Raganzini b2b Paolo Ferrara e Bec. Il 30 agosto in Terrazza Joseph Capriati, Blond:ish, Rossi e Mahony, in Club Room Indira Paganotto, Cristobal Pesce, Clara Cuvé, Sumia b2b Chrs.

Venerdì 6 settembre gran finale di Metamorfosi: in Terrazza Joseph Capriati b2b Seth Troxler b2b ANOTR e Kidoo, in Club Room Indira Paganotto accoglierà Charlie Sparks, Daria Kolosova e U.R. Trax.

L’edizione di quest’anno di Metamorfosi si prospetta la migliore di sempre. Meglio non perdere altro tempo e assicurarsi da subito i propri biglietti a questo link.