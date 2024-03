La partnership tra Soho Garden e Amnesia

NightEvolution, proprietaria dei celebri marchi Amnesia, Cova Santa e Pyramid, unirà le sue forze con Sekoya Management, la principale impresa di organizzazione di eventi a Dubai e proprietaria del Soho Garden e dei marchi musicali Code, Playroom e Hive. Un’unione che porterà tante novità nello scenario della vita notturna emiratina.

“È sempre stata nostra ferma intenzione portare all’estero le esperienze e le emozioni delle feste di Ibiza – afferma Stéphane Schweitzer, partner di NightEvolution – Niente di meglio che farlo con la partnership con Soho Garden a Dubai ed il loro gruppo di lavoro. Un’unione tra chi condivide la stessa visione, gli stessi obbiettivi, la stessa visione”

“Miriamo costantemente ad ampliare i nostri orizzonti e ed offrire l’experience di Soho Garden in realtà diverse – spiega ha dichiarato John Nemr Saliba, proprietario e fondatore di Sekoya Management – Con questa partnership non soltanto porteremo il marchio Soho Garden in nuove destinazioni, ma il permetteremo al nostro pubblico di Dubai di vivere la vera essenza di Ibiza nella stagione 2024/25”.

NightEvolution è la compagnia alla quale fanno riferimento tre realtà internazionali quali Amnesia, Cova Santa e Pyramid. L’Amnesia è conosciuta come una delle discoteche più iconiche e famose in tutto in mondo, incarnando sin dal 1976 – anno della sua apertura – il vero spirito di Ibiza. Cova Santa è un luogo di culto in quel di Ibiza: un club sia all’aperto sia al chiuso, in un contesto molto raffinato e con una vista mozzafiato sulla isla. Pyramid è il party dell’Amnesia diventato uno degli eventi house e techno più amati e rispettati, con una line up sempre di altissimo livello.

Sekoya Management ha creato un’esperienza completamente unica a Dubai, con location seducenti ed affascinanti quali Soho Garden, Code, Playroom e Hive. Punti di ritrovo autenticamente cosmopoliti, dove artisti, addetti ai lavori ed appassionati di musica possono incontrarsi in un contesto elegante, lussuoso e raffinato.

NightEvolution e Sekoya Management – entrambe aziende leader nel settore dell’intrattenimento – si uniranno per dare vita a Horizon Ibiza Dubai. Una partnership molto attesa destinata a portare tantissime novità con i suoi eventi nello scenario culturale e non di Dubai.

https://horizonibizadubai.com