Boiler Room World Tour all’Amnesia Ibiza

Venerdì 12 luglio 2024 il tour mondiale di Boiler Room approda all’Amnesia di Ibiza: un ritorno attesissimo sulla isla e che per una circostanza così speciale propone in Terrazza Charli XCX, Shygirl, Romy, Kelly Lee e Owens; nella Club room in console Taylah Elaine, Call Super e KETTAMA. Una line prettamente femminile: Charli XCX ha suscitato unanimi consensi con il suo album “BRAT”; Romy è la cantante del gruppo The XX, Tove Lo fa parte del collettivo in costante ascesa Ladies of Leisure.

Il ritorno di Boiler Room ad Ibiza colma un vuoto durato due anni e si verificherà poco dopo il grande successo dell’evento Boiler Room & Charli XCX pres. PARTYGIRL, svoltosi a New York con A. G. Cook, George Daniel, Finn Keane e Doss, Addison Rae e Julia Fox: un party diventato subito virale, al punto da battere ogni record in materia di visualizzazioni, oltre 3 milioni e 100mila su YouTube.

Dal 2010, Boiler Room si dedica a dare spazio agli artisti emergenti. Un marchio nato nella scena underground londinese e che ha raggiunto ogni angolo del mondo, con archivi video di tanti dj set che sono diventati autentici classici di categoria. Oggi Boiler Room significa oltre 8000 performance di più di 5000 artisti in 200 città diverse e rimane fedele alla sua storia ed al suo credo.

Ulteriori informazioni e ticket per la serata di venerdì 12 luglio all’Amnesia di Ibiza in questo link.