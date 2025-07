Tinì Soundgarden: sempre più Summer Madness  

Summertime Madness 2025 è lo slogan che accompagnerà il Tinì Soundgarden di Cecina questa estate, pronto una volta di più a confermarsi un indiscusso punto di riferimento per quanto riguarda la scena elettronica italiana ed internazionale: dopo un giugno che ha visto in console al Tinì Chelina Manuhutu e Wade, a luglio 2025 in programma Chris Liebing allnightlong (sabato 12), Anfisa Letyago e Joyhauser (sabato 19) e Bob Sinclar (venerdì 25).

sabato 12 luglio: Chris Liebing allnightlong. Serata con il dj e producer tedesco Chris Liebing (nella foto di Bergfors) in console al Tinì dal primo all’ultimo disco. Classe 1968 con la sua etichetta discografica CRL (Create, Learn, Realize) ed i relativi radioshow è diventato molto in fretta un riferimento mondiale per quanto riguarda la musica techno, grazie ad un uso sempre molto evoluto delle strumentazioni elettroniche. Tra i suoi album più rilevanti spiccano “Evolution” (2004) e Burn Slow (2018), Depeche Mode e Moby due tra i suoi remix più prestigiosi.

sabato 19 luglio: Anfisa Letyago e Joyhauser. Origini siberiane, napoletana d’adozione, da anni Anfisa Letyago è un’indiscussa protagonista della scena techno mondiale. On stage sui palchi dei festival più prestigiosi quali Awakenings, Tomorrowland e Ultra, lo scorso anno ha collaborato Moby e remixato gli Swedish House Mafia, così come le release con la sua etichetta discografica NSDA sanno sempre distringuersi e fare la differenza sul dancefloor e negli ascolti.

venerdì 25 luglio: Bob Sinclar. Il dj e producer francese Bob Sinclar è tra gli artisti più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i club del mondo. Amatissimo in Italia, vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro: brani quali “World, Hold On”, “Love Generation” e “Til the Sun Rise Up” sono autentici inni dancefloor senza tempo e senza età, per tacere delle sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Il suo nuovo singolo si intitola “Cruel Summer (Again)” ed è uscito ad aprile.

Ad agosto la programmazione del Tinì proseguirà con Pan-Pot e Hertz Collision (sabato 2), Paco Osuna e Melanie Ribbe (sabato 9), Ilario Alicante extended set (giovedì 14), Fatima Hajji e Lee Ann Roberts (sabato 16). Sabato 23 party di chiusura stagionale.

