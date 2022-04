Il ritorno del Tinì, il ritorno di Ganesha

Domenica 1° maggio 2022 (da mezzogiorno a mezzanotte) anteprima estiva di gran lusso al Tinì SoundGarden di Cecina (Livorno) con Ganesha, dodici ore all’insegna della musica elettronica di qualità, aree food e merchandising e tanto altro ancora: un party nato nel 2015 e che torna dopo due anni di pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria. Un viatico ideale e beneaugurante per quella che si prospetta un’estate elettronica alla quale ci si sta avvicinando con i migliori auspici.

Domenica 1° maggio 2022 la console di Ganesha e del Tinì presenta Loco Dice, Marco Faraone, Pawsa, Silvie Loto, Duwka e Karen Menad. Sempre ai vertici degli indici di gradimento di pubblico e addetti ai lavori, Loco Dice ama contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, così come non disdegna disimpegnarsi nel mondo della moda. La sintesi di tutto ciò? La sua ultima traccia ‘Cherchez LaGhost’, realizzata insieme a Ghostface Killah. Autentico talento precoce, da anni Marco Faraone è in prima linea nelle line up dei più importanti club e festival di tutto il mondo, così come è sempre attivissimo sul fronte delle produzioni musicali (Defected e Drumcode per citare release recenti). PAWSA si presenta con uno slogan che non lascia spazio ad ambiguità: “let the music do the talking”. Una regola che mette in pratica da sempre con la sua tech house non estranea a richiami al passato, come dimostrano i suoi mixati Groover Essentials e la sua label Solid Grooves Records. Silvie Loto è sempre più protagonista nella scena elettronica internazionale: da anni in line up nei party a Ibiza e nel resto del mondo, a dicembre è uscita con le due tracce “Taking My Mind For A Loop” e “Cervoloco”, firmate insieme a William Djoko per Nervous Records. Marco D’Aquino aka Duwka sa sempre distinguersi per set e produzioni nei quali la ricerca e l’innovazione non mancano mai. L’esordio nel djing di Karen Menad è avvenuto nel 2013, sempre con un unico genere musicale preferito: la house.

Ganesha è la prima delle due anteprime estive 2022 in calendario al Tinì SoundGarden. La seconda è in programma giovedì 2 giugno (da mezzogiorno a mezzanotte): 303, 12 techno experience con Adiel, Anna, Len Faki, Reinier Zonneveld (live) e Sara Mozzillo. Tutti i particolari nei successivi comunicati.

Ganesha dà anche il via ufficiale alla neonata collaborazione tra Tinì SoundGarden e Decibel Open Air di Firenze, quest’ultimo in calendario sabato 10 e domenica 11 settembre 2022. Una collaborazione che prende forma e sostanza con gli appuntamenti al Tinì, il festival medesimo e i quattro eventi in programma all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Questi ultimi propongono Ilario Alicante (domenica 15 maggio), Joseph Capriati (sabato 11 giugno), Charlotte de Witte ed Enrico Sangiuliano (sabato 25 giugno) e Solomun (sabato 23 luglio). L’unione di intenti tra Decibel Open Air e Tinì non si limita ad una line up e ad un calendario ricchissimo di contenuti: tante le novità in arrivo e che saranno rivelate a breve.

www.tinisoundgarden.it