Amnesia Milano: Veglione, Faraone, Classmatic

Come salutare a suon di musica il 2022 e accogliere il 2023 nel migliore dei modi? La risposta esatta – una volta di più – è Amnesia Milano, che dalle 2 di notte tra sabato 31 dicembre e domenica 1° gennaio propone una no-stop elettronica in collaborazione con Where. In console Alex De Tuglie, Iglesias, Roberto Surace, Alex Rubia, Blacksun e Vithz.

Alex De Tuglie oscilla con equilibrio tra tech house e techno; sempre più presente nelle console che contano, De Tuglie arriva all’Amnesia dopo aver suonato al Burning Beach Festival a Bali e al Pacha di Barcellona. Il britannico Iglesias è un dj e producer sempre più al centro della scena elettronica, grazie soprattutto ad una serie di release per etichette discografiche quali Moon Harbour, elrow, Sola e Solid Grooves. Innovazione e creatività sono i principi che lo guidano nelle produzioni e nei suoi set. Roberto Surace ha saputo entrare nell’élite dei dj e producer in grado di firmare un inno ibizenco: il brano “Joys”, uscito su Defected nel 2019, remixato da Todd Terry e Purple Disco Machine e capace di aggiudicarsi i DJ Awards a Ibiza.

###

Giovedì 5 gennaio esordio con il botto per l’Amnesia Milano: per la prima data del 2023 il locale milanese propone infatti uno dei dj italiani che da tempo continua a meritarsi un ruolo di primissimo piano al centro scena elettronica internazionale: Marco Faraone (nella foto) affiancato nella circostanza in console da Figio’s & cesc.

Set nei migliori festival e club in tutto il mondo, release di livello con la sua label UNCAGE e con Defected, Drumcode, We Are The Brave e adesso con Filth On Acid: venerdì 16 dicembre 2022 Marco Faraone esce infatti il suo nuovo singolo “3 DAYS AWAKE” realizzato insieme a Stella Bossi: un disco nato quando i due si sono incontrarti casualmente durante i rispettivi tour in Sudamerica. Energico, dinamico, sempre in grado di lasciare il segno e fare la differenza, con Marco Faraone l’Amnesia Milano inizia il suo 2023 nel migliore dei modi.

###

Compito per non dire missione di un club è quello di esplorare sempre nuovi territori, vedere orizzonti dove gli altri vedono confini, come ebbe a dire a suo tempo Frida Kahlo. Da oltre vent’anni a questa parte l’Amnesia Milano interpreta al meglio questa autentica filosofia di vita: Classmatic, lo special guest di sabato 7 gennaio 2023, non fa che rappresentarne l’ennesima conferma.

Il dj e producer brasiliano Classmatic approccia l’anno nuovo dopo aver prodotto “Toma Dale”, uscita sull’etichetta discografica Hot Creations e divenuto in breve tempo uno degli inni tech house 2022. Un successo che arriva da lontano, dopo una serie di tracce firmate per Soli Grooves e Cuttin’ Headz.