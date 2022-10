All’Amnesia Milano special guest Jamie Jones

All’Amnesia Milano e con le sue serate è sempre festa grande, a maggior ragione nel mese che si festeggia il suo 20esimo anniversario e che in questo mese sta proponendo una line up con nomi quali Mathame, Boris Brejcha, KAS:ST, Anfysa Letyago, Paco Osuna e Cloonee. Un autentico all stars team che sabato 22 ottobre 2022 si arricchisce con un nome in grado da far scattare tutti sull’attenti: Jamie Jones, affiancato nella circostanza in console da Dj Protein.

Tra gli indiscussi re di Ibiza con la sua serata Paradise, prossimo ormai al traguardo delle 200 release con la sua etichetta discografica Hot Creations, il gallese Jamie Jones in quasi vent’anni di carriera si è conquistato con pieno merito un posto in primissima fila tra i top dj mondiali, merito di uno stile unico, di una personalità che non si stanca mai di cercare il suono che ancora non esiste e che sa sempre quando infondere la giusta energia nei suoi set, peculiarità quest’ultima che distingue i fuoriclasse della console dagli onesti routiner. Nessun dubbio a quale delle due categorie appartenga Jamie Jones: per rendersene conto una volta di più, non resta che recarsi all’Amnesia sabato 22 ottobre. Insieme a Jamie Jones, la console del locale milanese propone Dj Protein, al secolo Fabio Monesi, fondatore delle label Wilson Records e Hardmoon London e in grado di farsi notare nei dancefloor e nelle playlist di tutto il mondo con il suo brano ‘Say My Name’, così come i suoi mixati sono in rotazione su Circoloco Radio, il podcast settimanale del lunedì elettronico più famoso al mondo.

Ingresso Amnesia Milano sabato 22 ottobre 2022: prevendite 32€+d.d.p.; intero in cassa 40€

