Adriatique in console all’Amnesia Milano

Un club che possa definirsi tale non abdica mai alla sua principale missione, quella di offrire una qualità musicale ed una proposta artistica che abbiano come stelle polari due ineludibili parametri: qualità e coerenza. Caratteristiche che trovano puntuale conferma sabato 12 novembre 2022, quando la console dell’Amnesia Milano propone Adriatique e B.Converso.

Resident al Circoloco questa estate al DC 10 di Ibiza, gli svizzeri Adrian Shala e Adrian Schweizr aka Adriatique sono reduci da un’estate che non è esagerato definire eccellente, esaltata anche e soprattutto dal loro remix della traccia “On My Knees” del trio australiano RÜFÜS DU SOL, vincitori lo scorso febbraio dei GRAMMY Awards. Un remix che riflette appieno lo stile degli Adriatique: introspettivo, ipnotico ma allo stesso attraversato da un groove che non hai un attimo di sosta.

Sabato 12 novembre gli Adriatique sono affiancati in console da B.Converso, periodic resident all’Amnesia dal 2014: i suoi set sono sempre i compagni di viaggio ideali per godersi al meglio una serata in un club.

Ingresso Amnesia Milano sabato 12 novembre 2022: prevendite 22,5€+d.d.p.; intero in cassa 30€

