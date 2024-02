Vision presenta Happy Birthday Marco Carola

Le serate Vision – prodotte da Amnesia Milano – sono sempre un po’ speciali. Quella in programma venerdì 9 febbraio 2024 lo è ancora di più: Marco Carola l’ha scelta anche quest’anno per festeggiare il suo compleanno, facendosi accompagnare nella circostanza dai dj Leon e Ale De Tuglie in modalità b2b.

Se nella musica elettronica come nello sport si concepissero gli All Stars Team, Marco Carola avrebbe un posto assicurato. Sin dagli anni novanta Marco Carola è al centro della scena clubbing e festival, non soltanto grazie alla sua serata ibizenca Music On, nata nel 2012 e sempre più un riferimento mondiale, basti pensare alla due giorni che si svolge ogni anno a maggio ad Amsterdam ed è sempre sold out, per tacere delle sue maratone musicali, sempre più apprezzate.

Resident da sempre di Music On, protagonista da anni in club assoluti quali lo Space di Miami ed il fabric di Londra, Leon è uno dei migliori dj quando arriva il momento di palesarsi in modalità b2b (due dj che si alternano in console con un disco o una traccia che dir si voglia a testa). Venerdì 9 Leon suonerà insieme a Ale De Tuglie, sempre più presente nelle situazioni che contano; Il suo stile oscilla con metodo ed equilibrio tra tech house e techno, abile nello scegliere sempre al momento giusto quale traccia mettere e quale no.

ingresso Fabrique Milano venerdì 9 febbraio 2024: 35€ + ddp

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo